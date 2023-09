Stadtwerke Jena bietet nun verbesserten Kundenservice an

Jena. Die Stadtwerke Jena Gruppe erweitert ihren Service und bietet neue Kassenautomaten mit besonderen Funktionen.

Die Unternehmen der Stadtwerke Jena Gruppe erweitern den Service in ihrem gemeinsamen Kundencenter in der Saalstraße 8a. Im dortigen SB-Bereich stehen nun zwei neue Kassenautomaten zur Verfügung, die Zahlungen an alle beteiligten Unternehmen entgegennehmen.

An jenen Geräten können Tickets für den Jenaer Nahverkehr erworben, Miet- und Betriebskostenzahlungen an Jenawohnen vorgenommen, Abschläge und Rechnungen der Stadtwerke Energie beglichen sowie Schlüssel für Vorkassezähler der Stadtwerke aufgeladen werden. Die Geräte akzeptieren Bargeld (Scheine und Münzen) sowie alle gängigen Es- und Kreditkarten.

Während der Einführungsphase gesonderte Zugangszeiten

Die Automaten befinden sich im SB-Bereich des Stadtwerke Jena Kundencenters,. Dieser kann vom Löbdergraben aus betreten werden kann. Während einer Einführungs- und Erprobungsphase sind die Kassenautomaten zunächst nur zu den Öffnungszeiten des Kundencenters – montags bis freitags, jeweils von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr zugänglich. So sollen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit haben, zur Erklärung der Anwendung oder bei Problemen mit den neuen Automaten das Servicepersonal um Unterstützung zu bitten. Später werden die Geräte im SB-Bereich täglich von 6 bis 22 Uhr nutzbar sein.

Während dieser Übergangszeit bleibt der bisherige Kassenautomat der Stadtwerke Energie in der Grietgasse zunächst weiterhin in Betrieb. Er soll jedoch auf lange Sicht in das Stadtwerke-Haus in der Rudolstädter Straße umziehen.

Im Stadtwerke Jena Kundencenter in der Saalstraße 8a bieten seit Juli vergangenen Jahres die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck, der Jenaer Nahverkehr, Jenawohnen und die Jenaer Bäder ihre Produkte und Dienstleistungen gemeinsam an. Das Kundencenter ist montags bis freitags, von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr für Kunden geöffnet.