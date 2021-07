Stadtwerke Jena machen weiteren 3000-Euro-Fördertopf auf

Entsteht ein Waldlabor auf dem Außengelände des zukünftigen Naturerlebniszentrums am Schottplatz durch Schwarmfinanzierung?

Jena. Schwarmfinanzierungs-Aktion der Stadtwerke: 18 erfolgreiche Projekte aus Jena in sieben Tagen

Schon jetzt 18 erfolgreich finanzierte Projekte, etwa 1300 Unterstützer, der mit 10.000 Euro gefüllte Fördertopf ist ausgeschöpft: Diese Bilanz ziehen die Stadtwerke Jena nach einer Woche zu ihrer Schwarmfinanzierungs-Aktion aus Anlass ihres 30. Firmen-Jubiläums.

Die Aktion war am 1. Juli auf der kommunalen Crowdfundingplattform jena-crowd.de gestartet. „Die Spendenbereitschaft der Jenaer war und ist überwältigend“, sagt Stadtwerke-Sprecherin Tina Schnabel.

Mehr jedes zweite Projekt erfolgreich

„Dass mehr als die Hälfte der angetretenen Herzensprojekte in so kurzer Zeit ihren Erfolg feiern können, freut uns riesig. Glückwunsch an alle, die ihre Zielsumme überschritten haben.

Nun heißt es dranbleiben: Auch die Herzensprojekte, die weiterhin im Rennen sind, sind jede Unterstützung wert. Noch 15 Jenaer Initiativen bauen nun auf Unterstützung: Bis zum Stichtag, 31. Juli, können die Projekte aus dem kulturellen, sozialen, sportlichen und ökologischen Bereich unterstützt werden.

Da der Jubiläums-Fördertopf bereits komplett ausgeschöpft wurde, machen die Stadtwerke noch einen zweiten Fördertopf mit 3000 Euro auf. Dieser kommt allen Vereinen, Kindereinrichtungen, gemeinnützigen Organisationen und Privatpersonen zu Gute, die noch nicht 100 Prozent ihres Finanzierungszieles überschritten haben. Ausgeschüttet wird das Geld bei jeder Spende ab 10 Euro – dann legen die Stadtwerke noch einmal 10 Euro drauf. Dies gilt, bis der Topf leer ist und bis ein Projekt seine Zielsumme erreicht hat.

So funktioniert Jena Crowd:

Kommt die selbst gesteckte Zielsumme eines Projekts bis zum Stichtag zusammen, wird der Betrag ausgezahlt. Wenn nicht, erhalten alle Unterstützer automatisch ihr Geld zurück. Unter jena-crowd.de können sich potenzielle Unterstützer ein Bild davon machen, ob und was sie in welcher Höhe unterstützen möchten und welche Prämien ihnen dafür winken.