Stadtwerke Jena: Preise für Gas und Strom sollen 2021 stabil bleiben

Für 2021 bleiben die Strom- und Gaspreise in Jena und Pößneck stabil. Bei Gas verweisen die Stadtwerke schon das sechste Jahr in Folge auf gleichbleibende Tarife. Trotzdem sei aktuell viel Bewegung auf dem Energiemarkt, sagt Frank Müller, Leiter Bereich Markt bei den Jenaer Stadtwerken Energie. Deshalb empfiehlt er, jetzt möglichst in ein Produkt mit längerer Preisgarantie zu wechseln. Das würde sich sowohl beim Gas als auch beim Strom lohnen, weil damit eine längerer Preisgarantie gesichert sei, was ja in den aktuellen schwierigen Corona-Zeiten von besonderer Bedeutung wäre.

So verweist Müller unter anderem darauf, dass die Jenaer Stadtwerke bei Strom und Erdgas Verträge für bis zu 24 Monate anbieten, darunter auch zwei klimaneutrale Erdgasprodukte: Bei jenaGas Natur und jenaGas Kultur werde das durch die Erdgasverbrennung freigesetzte CO2 unter anderem durch Aufforstungsprojekte vollumfänglich kompensiert.

Corona-Hilfsmaßnahmen an Kunden weitergegeben

Was die bundesweit in den vergangenen Jahren steigenden Strompreise angeht, so geben die Stadtwerke die Corona-Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung mit der Deckelung der EEG-Umlage an die Kunden weiter. Die Bundesregierung hatte beschlossen, dass die EEG-Umlage mit 6,5 Cent/Kilowattstunde für 2021 und 6,0 Cent/Kilowattstunde für 2022 etwas unter dem bisherigen Niveau liegen soll.

Die EEG-Umlage dient der Förderung der erneuerbaren Energien und der Klimawende. Ein Ziel, das die Stadtwerke unterstützen. Schließlich liefere man bereits seit 2013 allen Tarifkunden ausschließlich Ökostrom – und zwar aus Überzeugung und ohne Mehrkosten, wie Müller betont. „Unser Ökostrom stammt übrigens zu 100 Prozent aus regionaler und europäischer Wasserkraft, mehr als neun Millionen Kilowattstunden aus Anlagen an der Saale.“

Was das Gas betrifft, so macht Müller darauf aufmerksamen, dass ein Durchschnittshaushalt etwa 20.000 kWh Erdgas pro Jahr verbrauche, was einen CO2-Ausstoß von rund vier Tonnen verursache. Die durch die staatliche gelenkte CO2-Bepreisung entstehenden Mehrkosten von etwa 120 Euro brutto pro Jahr übernehmen die Stadtwerke für die Kunden und können - nicht zuletzt auch durch sparsames Wirtschaften und einen gezielten Energieeinkauf - ihre Erdgaspreise weiter stabil halten.