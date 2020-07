Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtwerke Jena spenden aussortierte Computer

Von A wie Aidshilfe über K wie Klex bis Z wie Ziegenhainer Tal e.V.: Vertreter von 78 Jenaer Vereinen besuchen derzeit zeitlich gestaffelt das Lager der Stadtwerke Jena in der Rudolstädter Straße. Hier holen sie sich kostenfrei ausgemusterte, aber voll funktionstüchtige Computer ab, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Die Bürgerstiftung Jena unterstütze beim Koordinieren der Spendenaktion.

Der Hintergrund der Aktion: Bei einer Softwareumstellung für die Mitarbeiter der Stadtwerke Jena Gruppe sei auch die Hardware ausgetauscht worden. 200 der ausgemusterten Computer und 60 Monitore seien erst wenige Jahre alt und zu gut, um weggeworfen zu werden. Patrick Ihle von der Stadtwerke-IT sagt dazu: „Sicher hätten wir uns viel Aufwand erspart, wenn wir die Geräte einfach verschrottet hätten. Aber funktionierende Technik wegzuwerfen, hätte unserem nachhaltigen Ansatz komplett widersprochen. Also haben gefragt, ob noch jemand diese Computer gebrauchen kann.“

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vereinen fehle das Geld für Neuanschaffungen

Mit der Bürgerstiftung Jena sei schnell der richtige Ansprechpartner gefunden worden, der Angebot und Nachfrage zusammenbrachte. Nach einer Information an alle Jenaer Vereine über die Spendenaktion seien mehr Rückmeldungen angekommen, als Computer zur Verfügung standen.

„Viele Jenaer Vereine kämpfen mit knappen Kassen und haben kein Geld, sich neue Technik anzuschaffen. Wir freuen uns sehr, dass jetzt gleich so viele von ihnen mit funktionstüchtigen Computern ausgestattet werden können“, wird Heike Engelhardt von der Bürgerstiftung zitiert.

Bevor die Computer für andere nutzbar waren, hätten in stundenlanger Arbeit alle 200 Festplatten neu formatiert werden müssen. Für die Vereine, die bei der Aktion leer ausgingen, stellt Patrick Ihle in Aussicht: „Auch wenn es selten ist, dass wir eine so große Zahl an Computern vergeben können, tauschen wir weiterhin auch turnusmäßig Geräte aus. Dank der Bürgerstiftung haben wir nun einen Partner, der weiß, wo sie gebraucht werden.“