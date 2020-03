Hauptsitz der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck in der Rudolstädter Straße in Jena.

Jena. Die Kontaktmöglichkeit via Telefon oder per Mail bleibt aber aufrecht.

Stadtwerke-Kundencenter in Jena schließen

Von den umfangreichen Schließungen sind auch sämtliche Kundencenter der Jenaer Stadtwerke, von jenawohnen und vom Jenaer Nahverkehr betroffen. Kunden, Fahrgäste und Mieter werden gebeten, sich telefonisch oder per Mail an die geltenden Nummern des Kundenservice zu wenden, wenn sie Fragen haben. Fahrkarten sollen per App oder an den Automaten erworben werden.

Bus und Straßenbahn fahren wie in Ferien