Stadtwerke pflanzen 600 Bäume und Sträucher im Jenaer Stadtforst

Jena. Jenas Energieversorger blickt auf 30 Jahre zurück. 1991 als „Vier-Mann-Frau-Unternehmen“ mit 128 Fernwärmekunden gestartet

Kein vorfristiges Weihnachts-, sondern ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk haben die Stadtwerke Energie in den vergangenen Wochen im Stadtforst pflanzen lassen: Insgesamt 600 Bäume und Sträucher wurden an verschiedenen Standorten ins Erdreich gebracht.

Einige der letzten Bäume setzte die Stadtwerke-Geschäftsführung aus Claudia Budich und Gunar Schmidt zusammen mit KSJ-Werkleiter Uwe Feige jetzt symbolisch am Cospoth ein. Weitere einheimische Gewächse wie Eberesche, Elsbeere, Speierling, Mehlbeere, Holunder und Wildobst fanden bereits ihren Platz auf der Wöllmisse und in der Nähe der Sommerlinde.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Auswahl der Gewächse übernahm der Stadtforst Jena. So ist sichergestellt, dass sich die Pflanzen gut in das Ökosystem von Jena einfügen und auch längere Trockenperioden sowie höhere Temperaturen gut aushalten. Auch die weitere Pflege wird vom Jenaer Forst gewährleistet. Die ursprünglich geplante Mitarbeiterfeier mit gemeinsamem Baumpflanzen fiel der Pandemie zum Opfer – genauso wie der geplante „Tag der offenen Tür“ im Jubiläumsjahr mit Kunden und Interessierten. Beides wollen die Stadtwerke Energie nachholen, sobald dies möglich sei.

Am 23. April 1991 unterzeichnete Jenas damaliger Oberbürgermeister Peter Röhlinger (FDP) die Gründungsurkunde für ein eigenes Energieversorgungsunternehmen in der Stadt Jena. Dem vorausgegangen war ein zähes Ringen der Stadtverordneten mit der Treuhandanstalt um die Rückübertragung der volkseigenen Energieanlagen. Schließlich startete die Stadtwerke GmbH zunächst als „Vier-Mann-Frau-Unternehmen“ mit 128 Fernwärmekunden und in bescheidenen Räumen in der Schomerusstraße in Winzerla. Heute zählen die Stadtwerke Energie 60.000 Strom- und Erdgaskunden in Jena und der Region. Über die Unternehmenstochter Stadtwerke Jena Netze wird die Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie die Abwasserentsorgung gesichert.