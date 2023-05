Stadtwerke setzen Tiefbauarbeiten in der Johannisstraße fort

Jena. Nach dem Frühlingsmarkt geht der Leitungsbau weiter. Außengastronomie nicht möglich

Nach dem Ende des Frühlingsmarktes setzen die Stadtwerke ihre Bauarbeiten in der Johannisstraße ab Montag, 22. Mai fort. In diesem Bauabschnitt steht die Umverlegung vorhandener Gasleitungen an. Gearbeitet wird nun im Bereich zwischen dem Abzweig Jenergasse und der Johannisstraße 20 (Immobilienbüro). Die Straßenbreite in der Johannisstraße wird im genannten Bereich deutlich eingeschränkt sein, Fußgänger können den Bereich aber passieren. Radfahrende sind aufgefordert, abzusteigen und an der Baustelle vorbeizuschieben.

Der Zugang zu den in diesem Bereich befindlichen Geschäften und gastronomischen Einrichtungen wird gewährleistet bleiben, eine Außengastronomie kann allerdings nicht ermöglicht werden. Dieser Bauabschnitt soll voraussichtlich bis Mitte Juni abgeschlossen sein. Danach geht es im Bereich zwischen Jenergasse und Weigelstraße mit der Umverlegung einer Trinkwasserleitung weiter.

Eichplatz-Bebauung rückt näher

Die Baumaßnahmen in der Johannisstraße stehen im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung des Eichplatzes. In Vorbereitung auf diese Erschließung müssen die Stadtwerke Jena Netze eine Reihe von Versorgungsleitungen vom Eichplatz in die Johannis- bzw. die Weigelstraße verlegen. Vorgesehen sind Arbeiten an Strom- und Gasleitungen, IT-Kabeln sowie Trinkwasserleitungen. Größter Projektteil ist allerdings die Umverlegung einer Fernwärmehauptleitung zur Versorgung des JenTowers und weiter westlich gelegener Teile der Innenstadt. Bis Mitte November wird in wechselnden Bauabschnitten an unterschiedlichen Bereichen der Johannisstraße und der Weigelstraße gearbeitet. Für die Einschränkungen bitten die Stadtwerke Jena Netze um Verständnis.

Bebauungsplan in Arbeit

Zum Hintergrund: Auf dem Eichplatz soll die bauliche Umsetzung für das erste Baufeld A des EichplatzAreals mit drei Hochhäusern erfolgen. Zuvor muss in den kommenden Monaten mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Baurecht geschaffen werden. Die finale Entscheidung des Stadtrates steht hierzu noch aus.

Zur Baufeldfreimachung wurden im vergangenen Jahr bereits archäologische Grabungen auf dem Eichplatz durchgeführt. Auch haben die Stadtwerke Jena Netze bereits Abwasserkanäle in die Kollegiengasse, an den Fuß des JenTowers und in einem kleineren Abschnitt der Johannisstraße umverlegt. Zuletzt löste dies auch Nachfragen durch vom Bau betroffene Anlieger aus wegen der Auswirkungen auf angrenzende Gebäude (wir berichteten).

Weitere Informationen zum Eichplatz-Projekt sind unter www.eichplatzareal.de zu finden.