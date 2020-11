Die Entscheidung der Stadt Jena, die Zusammenarbeit mit den Stadtwerke-Geschäftsführern Thomas Zaremba und Thomas Dirkes nicht fortsetzen zu wollen, schlägt Wellen. Kritik kommt unter anderem von den privaten Gesellschaftern.

So fragt sich der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde (parteilos), was das „Postengeschacher“ rund um die 1600 Mitarbeiter starke kommunale Firmengruppe in einer Zeit soll, in welcher gerade ein Versorger Ruhe und Zuverlässigkeit ausstrahlen sollte. Die Verträge beider Manager laufen aus und sollen nicht mehr verlängert werden, was laut Modde ein „Unding“ sei, zumal sie Jahr für Jahr bessere Ergebnisse als erwartet geliefert hätten. „Damit wird jedes Leistungsprinzip verhöhnt.“

„Dass er über „wichtige Personalentscheidungen auch für die Stadt Pößneck“ bisher nur per Pressemitteilung informiert worden ist, sei kein guter Stil. Neben Pößneck gehört auch die Thüga AG in München zu den privaten Gesellschaftern. Die Entscheidung, künftig auf eine Doppelspitze zu verzichten, dürfte die Aktiengesellschaft irritieren. Immerhin ist es im Gesellschaftervertrag vorgesehen, dass Thüga bei zwei Geschäftsführern ein Vorschlagsrecht habe. So war Zaremba ein Vorschlag der Münchner, Dirkes Wunschgeschäftsführer der Stadt. „Die Art und Weise wie die langjährigen verdienten Geschäftsführer der Stadtwerke in den letzten Wochen durch einzelne Aufsichtsratsmitglieder und den Oberbürgermeister als Vorsitzenden abserviert wurden, war würdelos“, kritisiert der bündnisgrüne Fraktionschef Heiko Knopf. Nur zwei Wochen nachdem der Oberbürgermeister den Jahresabschluss und das erfolgreiche Geschäftsergebnis der Stadtwerke im Stadtrat gelobt habe, seien die Geschäftsführer entlassen worden: „Loben und dann kündigen, das ist scheinheilig.“

Es habe weder eine demokratische Entscheidung in einem verantwortlichen Gremium, noch eine Information der Stadtratsmitglieder gegeben. „Dass Intrigen die Grundlage für Personalpolitik sein können, zeugt von kopflosem Führungsstil.“