Nach Angaben des Jenaer Nahverkehrs soll mit der Notlinie die Erreichbarkeit des Universitätsklinikums in Jena-Lobeda per Straßenbahn sicherstellen. Das Räumungsfahrzeug des Jenaer Nahverkehrs wurde in der Nacht hauptsächlich auf dieser Strecke eingesetzt.

Jena/Saale-Holzland Der Nahverkehr in Jena und im Saale-Holzland-Kreis nimmt sechs Buslinien in Betrieb. Straßenbahn bindet Lobeda ans Zentrum an.

Stand 10.30 Uhr: Die ersten Busse fahren in Jena und Saale-Holzland

Vorsichtig tastet sich der Nahverkehr an den Normalzustand heran: Nach dem Start des Notbetriebs für eine Straßenbahn-Linie in den frühen Morgenstunden fahren die Busse in Stadt und Landkreis wie folgt:

Linie 2/3: Paradiesbahnhof West – Winzerla – Lobeda Ost, etwa alle 15 Minuten;

Linie 5: Paradiesbahnhof – Lobeda Ost, etwa alle 15 Minuten;

Linie 10: Stadtzentrum (Teichgraben) – Burgaupark, etwa alle 20 Minuten.

Auch die Linien der Jes-Verkehrsgesellschaft fahren nach einem Notfahrplan:

Linie 410: Jena – Eisenberg;

Linie 450: Eisenberg – Crossen;

Linie 460: Eisenberg – Hermsdorf.

Gegen 4.30 Uhr Uhr startet der Nahverkehr einen Notbetrieb auf der Strecke zwischen dem Stadtzentrum und Lobeda (Paradiesbahnhof West – Sportforum – Burgaupark – Bahnhof Göschwitz – Lobeda-West – Lobeda-Ost). Alle anderen Straßenbahnlinien bleiben außer Betrieb.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es an den Anzeigen mit den Fahrgastinformationen an den Haltestellen aktuell zu fehlerhaften Darstellungen kommt. An diesem technischen Fehler wird gearbeitet. Fahrgäste werden gebeten, diese Informationen zu ignorieren.

Nahverkehr in Jena startet Notbetrieb auf einer Straßenbahnlinie

