Wer im Trauzimmer des historischen Rathauses in Jena die Ehe eingegangen ist, kann seine Urkunde ab sofort online beantragen.

Standesamt Jena bietet Urkunden jetzt auch online an

Jena. Ehe-, Lebenspartnerschafts-, Geburts- und Sterbeurkunden können in Jena jetzt vollständig elektronisch beantragt und bezahlt werden. Alle Infos:

Ehe-, Lebenspartnerschafts-, Geburts- und Sterbeurkunden können in Jena jetzt vollständig elektronisch beantragt und bezahlt werden. Wer in Jena wohnt, kann den digitalen Weg wählen oder seine Urkunden nach wie vor persönlich abholen. Wer jedoch nicht mehr in der Stadt lebt, aber hier geboren wurde oder geheiratet hat, erspart sich durch die neue Online-Lösung eine eventuell lange Anfahrt für einen Vor-Ort-Termin im Standesamt.

Wer eine entsprechende Urkunde beantragen will, gelangt über das Thüringer Antragsportal für Verwaltungsleistungen (ThAVEL) direkt in die Fachsoftware des Standesamtes. Mithilfe des eingebundenen Online-Bezahldienstes ePayBL können die Urkunden direkt während des Bestellvorgangs per Lastschrift, Kreditkarte oder Giropay bezahlt werden.

„Mit der vollständigen Digitalisierung dieser Verwaltungsleistung ist die Antragstellung nun kontaktlos und rund um die Uhr möglich“, sagt Simone Rost, Teamleiterin vom Standesamt Jena. Die online beantragten und bezahlten Urkunden werden im Anschluss per Post zugesendet.

Die Startphase habe gezeigt, dass die digitale Möglichkeit von den Antragstellern bereits gut angenommen werde, sagt Rost.

Thüringer Antragsportal für Verwaltungsleistungen: https://thavelp.thueringen.de/thavelp/portal