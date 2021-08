Überspülte Straßen zwangen Autofahrer wie hier in der Kahlaischen Straßen zum vorsichtigen Fahren.

Starkregen flutet zwischenzeitlich Straßen in Jena

Jena. Die heftigen Regenfälle am frühen Nachmittag überspülten Straßensenken in Jena.

Eine kostenlose Unterbodenwäsche mussten Autofahrer am Donnerstagnachmittag in Jena in Kauf nehmen, wenn sie vorankommen wollten. Nach einem heftigen Gewitterguss hatten sich die Regenmassen teilweise in Senken gesammelt - wie hier in der Kahlaischen Straße.

Nach den Daten der Wetterstation der Ernst-Abbe-Hochschule war nach 13 Uhr die heftigsten Regenphase. Bis zum späten Nachmittag kamen gut 23 Millimeter Regen herunter, das entspricht 23 Liter Regen pro Quadratmeter.

Heftige Regenfälle: Vierzig Zentimeter hoch steht Wasser in Horträumen in Stadtroda