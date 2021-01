Start ins neue Jahr mit Orgelklängen in Frauenprießnitz

In der ehemaligen Klosterkirche St. Mauritius in Frauenprießnitz findet am 10. Januar eine Orgelvesper statt.

Gerade in schwierigen Zeiten kann Musik den Menschen Trost, Hoffnung und Zuversicht geben. Davon soll es am Sonntag in der ehemaligen Klosterkirche von Frauenprießnitz eine gute Portion geben. Zur Orgelvesper um 16.30 Uhr hat sich Frauenkirchen-Kantor Matthias Grünert angesagt. Er wird mit passenden Stücken aus der reichhaltigen Orgelliteratur die Andacht musikalisch umrahmen.

Dabei gelten alle bekannten Corona-Schutzmaßnahmen wie Abstand halten und Masken tragen, die schon für Gottesdienste und Veranstaltungen in der Kirche erarbeitet wurden, versicherte Silvia Schenke von der Kirchgemeinde. Sie und ihr Mann Thomas, die seit 37 Jahren den renommierten Frauenprießnitzer Konzertsommer organisieren, verbinden mit dem musikalischen Auftakt zu Jahresbeginn in der Klosterkirche die Hoffnung auf eine wieder komplette Konzertsaison 2021. „Im vergangenen Jahr konnten von den mehr als 20 geplanten Konzerten nur sechs im August, September und Oktober stattfinden“, sagte Schenke.

Die gute Nachricht für Musikfreunde sei, dass viele Musiker bereitstünden, die ausgefallenen Konzerte in diesem Jahr nachzuholen. Auch Organisten aus Holland, Belgien und den USA haben für Konzerte in Frauenprießnitz 2021 zugesagt, ebenso hiesige Musiker wie die „Octavians“ aus Jena. Bis der Veranstaltungsplan für den 38. Konzertsommer in Frauenprießnitz veröffentlich werde, wolle man jedoch noch auf eine Entschärfung der Corona-Situation warten.

Für die Orgelvesper am Sonntag, den 10. Januar, wird unbedingt um Voranmeldung bei Familie Schenke per Telefon: 036421/22752 oder per E-Mail an kontakt@konzertefrauenpriessnitz.de gebeten. Bei großer Nachfrage gibt es eine Wiederholung um 18.30 Uhr.