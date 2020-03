Jena. Jenawohnen will sechs Eingänge in der Ziegesarstraße sozial und smart umbauen. Der Fördermittelbescheid wurde am Montag übergeben.

Startschuss in Jena für sozialen Wohnungsbau in großem Stil

Die Sozialwohnung soll in Jena nicht aussterben. Den seit Jahren rückläufigen Trend bei der Zahl sogenannter belegungsgebundener Wohnungen will die Kommunalpolitik umkehren. Aktuell gibt es noch 730 solcher Wohnungen in Jena. Bis März 2021 sollen 108 Wohnungen in der Ziegesarstraße 9 und 11 saniert werden. Genauer gesagt handelt es sich um einen Sozialwohnungsumbau, denn die Häuser des DDR-Plattenbautyps „WBS 70“ stehen schon ein paar Jährchen. Sie werden zugleich digitalisiert.

Den Fördermittelbescheid hat Jenawohnen-Chef Tobias Wolfrum am Montag von Thüringens Infrastruktur-Staatssekretär Klaus Sühl bekommen. Zur Finanzierung des 24-Millionen-Euro-Projektes erhält Jenawohnen 12,6 Millionen Euro als zinsfreies Darlehen von der Thüringer Aufbaubank und außerdem einen Tilgungszuschuss von 1,9 Millionen Euro. Insgesamt wird Jenawohnen mit dem Geld in der Ziegesarstraße drei Wohnblöcke sanieren. Etwas mehr als die Hälfte der 270 Wohnungen gilt im Anschluss als Sozialwohnung. Durch Grundriss-Veränderungen und zusätzliche smarte Funktionen, die das Leben insbesondere älterer Menschen erleichtern sollen, sinkt die Zahl der Wohnungen um etwa 10 Prozent gegenüber heute. Die Balkone in der Ziegesarstraße sind sehr groß und waren am Montag bei Sonnenschein und am Rande der Förderbescheidübergabe sehr beliebt. Infrastruktur-Staatssekretär Klaus Sühl verabschiedet sich hier von Stadtwerke-Chef Thomas Dirkes (links). Im Bild auch OB Thomas Nitzsche, Doris Weiland von der Stadtteilzeitung und Bürgermeister Christian Gerlitz. Foto: Foto: Thomas Beier Die Mieten in den Sozialwohnungen dürfen maximal 5,90 Euro pro Quadratmeter und Monat betragen. Die übrigen – und deswegen aber nicht besser ausgestatteten Wohnungen – sollen 1,50 bis 2,00 Euro pro Quadratmeter mehr kosten. Die Förderung geschieht auf Grundlage der Thüringer Sozialwohnungsbauförderung, die in ihrer ersten Variante bei der Wohnungswirtschaft durchgefallen war. Die jetzigen Förderkonditionen kommen indes besser an. Und weil auch Jenawohnen als harter Verhandlungspartner zugriff, spreche dies sehr für die neue Richtlinie, sagte Staatssekretär Sühl. Die Zielsetzung ist nach Auffassung des Staatssekretärs klar: Auch der Busfahrer oder die Krankenschwester sollten sich eine Wohnung in Jena leisten können. Und nicht nur die, denn vermutlich könnten etwa 60 Prozent der Jenaer aufgrund ihres Einkommens einen Wohnberechtigungsschein erhalten, der zum Einzug in eine Sozialwohnung berechtigt. Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) sprach von einem tollen Projekt, das hier aufs Gleis gehoben werde. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) nannte die Ziegesarstraße den Startschuss für sozialen Wohnungsbau in großem Maßstab und einen wichtigen Beitrag für Stabilität in Jena. Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt dankte im Namen von 24.000 Lobedaern und zeigte dann auf den Herrn im roten Overall: Jenawohnen-Hausmeister Ralf Raddatz, der am Montag seinen 61. Geburtstag feierte, ist den Mietern im Quartier wohlbekannt. Trotz der Sanierung der Hausnummern 9, 11, 13, 15, 17 und 19 müssen sich die Lobedaer nicht an eine neue Außen-Optik gewöhnen. Die Waschbetonfassade mit den industriell eingelegten Steinchen bleibt erhalten. Sie besitzt nämlich einen guten Kern – eine Kerndämmung zum Wärmeschutz –, der in Verbindung mit einer intelligenten Heizungssteuerung auch heute noch beim Energiesparen helfen kann.