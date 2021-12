Statt Aussprache mit der Ex in Klinik - Ruhestörer widersetzen sich Polizei - Streit unter Lkw-Fahrern

Jena / Eisenberg. Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Übersehen und kollidiert

Ein BMW und ein Citroen begegneten sich am Donnerstagvormittag in der Winzerlaer Straße in Jena. Ein 68-Jähriger fuhr auf der Winzerlaer Straße in Richtung Ammerbacher Straße und wollte an der Einmündung Schrödinger Straße links abbiegen. Dabei übersah er aber die entgegenkommenden 55-Jährige, sodass eine Kollision nicht mehr verhindert werden konnte. Beide Autos wurden beschädigt, Personen glücklicherweise nicht verletzt.

Streit unter Lkw-Fahrern eskaliert am frühen Morgen

Auf einer Baustelle in der Otto-Schott-Straße in Jena kam es am Donnerstagmorgen zu einem Gerangel zwischen zwei Lkw-Fahrern. Ein 49-Jähriger befand sich bereits mit seinem Lkw vor Ort, als ein weiterer 49-Jähriger mit seinem Lkw hinzukam und an dem bereits Wartenden vorbeifahren wollte. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung, welche ausartete, sodass sich beide Männer gegenseitig beleidigten und körperlich angingen.

Ruhestörer widersetzen sich Polizei und versuchen, Polizeiauto zu beschädigen

In der Nacht zu Freitag meldete sich ein Zeuge bei der Rettungsleitstelle und teilte mit, dass eine Gruppe von mehreren Personen auf dem Ernst-Abbe-Platz in Jena lautstark Musik abspielten und gehörig Lärm produzierten. Polizeibeamten stellten eine Personengruppe von elf Leuten fest. Diese zeigte sich zuerst uneinsichtig und unkooperativ, packte dann allerdings ihre Sachen und kam dem Platzverweis nach.

Bis auf einen 23-Jährigen, der partout den Aufforderungen der Beamten nicht Folge leisten wollte. Nachdem die Polizisten ihn das dritte Mal aufforderten, den Platz zu verlassen und er immer noch nicht hören wollte, wurde der junge Mann in Gewahrsam genommen. Als die Beamten dann noch die Musikbox sicherstellen wollten, versuchte ein 20-Jähriger den Außenspiegel eines Streifenwagens abzutreten, was ihm allerdings nicht gelang. Somit war auch ihm ein Platz in den Gewahrsamsräumen sicher.

Spinte durchwühlt

Zugang zu einem Aufenthaltsraum der Mitarbeiter eines Supermarktes in der Altenburger Straße in Jena verschafften sich Unbekannte am Donnerstag. Wie ein Zeuge der Polizei am Abend mitteilte, hat der unbekannte Täter mehrere unverschlossene Spinte durchwühlt und schlussendlich ein Handy im Wert von 300 Euro mitgenommen. Weiteres Beutegut ist der Polizei bisher nicht bekannt.

Aussprache mit der Ex endet im Krankenhaus

Ein 23-Jähriger wollte am Donnerstagabend in Eisenberg eine Aussprache mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin führen und besuchte diese zu Hause. Da die Frau allerdings nicht da war, wurde der Mann, auch aufgrund seiner starken Alkoholisierung, aggressiv und schlug mit der Faust die äußere Scheibe eines Thermofensters am Wohnhaus der Ex-Freundin ein. Mit einer verletzten Hand und über 2,5 Promille wurde der 23-Jährige ins Klinikum gebracht.

Mann mit Drogen, gestohlenem Ausweis und Haftbefehl

Ein 35-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag in Eisenberg kontrolliert. Noch bevor die Polizeibeamten den jungen Mann ansprechen konnten, warf dieser eine geringe Menge Drogen weg. Doch das blieb nicht unbemerkt. Die Beamten konnten schließlich das Marihuana finden. Weiterhin trug der 35-Jährige einen Ausweis bei sich, welcher zur Fahndung ausgeschrieben war, sodass zu der Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz auch noch eine Fundunterschlagung hinzukam. Doch da alle guten Dinge Drei sind bestand gegen den jungen Mann auch noch ein offener Haftbefehl, diesen konnte er aber durch das Zahlen einer Geldstrafe inklusive der Verfahrenskosten abwenden.

