Staugefahr in der Kahlaischen Straße

Jena. 300 Meter neue Trinkwasserleitungen werden in Jena gebaut

Die geplanten Tiefbauarbeiten des Zweckverband Jenawasser haben am Montag in der Kahlaischen Straße begonnen. Stadtauswärts ist eine Umleitung über die Sellierstraße, Hainstraße und An der Brauerei ausgeschildert. Die Fahrtrichtung stadteinwärts soll als Einbahnstraße bestehen bleiben. Auf einer Länge von 300 Metern entsteht eine neue Trinkwasserhauptleitung, die künftig das Wasserwerk Burgau mit dem neuen Hochbehälter Rautal in Jena-Nord verbindet.