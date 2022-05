Stauvorschau für Jena

Tiefbauarbeiten kündigen sich an

Wo es in Jena bis Ende Juni eng wird

Neue Baustellen

Otto-Schott-Straße: Vollsperrung bei Hausnummer 28 vom 23. Mai bis 10. Juni wegen Tiefbauarbeiten. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle sicher passieren.

Ankündigungen

Lerchenstieg: Vollsperrung an Einmündung Am Steinborn bis Nr. 23 vom 30. Mai bis 3. Juni wegen Deckensanierung. Die Zufahrt zu den angrenzenden Grundstücken werde nach Rücksprache mit der Baufirma in bestimmten Zeitfenstern möglich sein.

Münchenrodaer Straße: Vollsperrung am 30. Mai von 10 bis 14 Uhr wegen Mastwechsel. Die Einbahnstraße entfällt, sodass Anlieger ihre Grundstücke erreichen können. Verkehrsteilnehmer nach Münchenroda werden über Remderoda umgeleitet.

Thomas-Münzner-Weg: Vollsperrung ab Hausnummer 4 vom 30. Mai bis 30. Juni für die Errichtung eines Wohngebäudes. Der Sperrbereich muss weiträumig umfahren werden. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.