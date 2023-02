Stecker rein und Strom sparen: Kraftwerke auf Jenaer Balkonen

Jena. Die Bürgerenergie will gemeinsam mit verschiedenen Partnern Photovoltaikanlagen auf die Jenaer Balkone bringen. Wie das geht, und ob es sich lohnt

Den eigenen Strom direkt auf dem Balkon mit Sonnenenergie erzeugen, das ist nicht nur ein nachhaltiger Gedanke, sondern für viele auch mit der Idee einer gewissen Unabhängigkeit verbunden. Die Bürgerenergie Jena eG hat es sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende weiter voranzubringen und eine zukunftsfähige, umweltfreundliche, klimaverträgliche Energieversorgung zu fördern. In diesem Sinne hat die Bürgerenergie nun mehr als 30 Balkonkraftwerke bei der Firma „Glow“ geordert und nach Jena geholt, um sie hier auf die Balkone der Jenaer zu bringen.

Johannes Graubner ist Elektroingenieur und ehrenamtlich bei der Bürgerenergie Jena engagiert. Er sieht es als ein zivilgesellschaftliches Projekt an, die Jenaer über das Thema Energiesparen aufzuklären. So arbeitet die Bürgerenergie nun auch mit der Bürgerstiftung, den Stadtwerken und dem Kommunalservice zusammen, um das Thema Balkonkraftwerke populärer zu machen. Auch mit der Imaginata starte man demnächst ein gemeinsames Projekt, um Jenaer Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Photovoltaik vertraut zu machen.

Derzeit lagern die Balkonkraftwerke in der Umschlaghalle des Jenaer Kommunalservice, der die Bürgerenergie in ihrem Vorhaben unterstützt. Für 600 Euro erhält man ein Set, bestehend aus Solarmodulen, einem Wechselrichter, der den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, und Kabellage. Es sei eines der günstigsten Angebote deutschlandweit, heißt es in der Mitteilung der Bürgerstiftung Jena, die sich dafür einsetzt, das Projekt in der Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Großer Vorteil: Wer bei der Bürgerenergie kauft, umgeht die zumeist wochenlange Lieferzeit und erhält eine Beratung, ob und wie sich ein Balkonkraftwerk tatsächlich auf dem Balkon einer Mietwohnung installieren lässt und was es überhaupt bringt.

Maximalleistung 600 Watt

Johannes Graubner steht neben einem Solarmodul auf dem Gelände des Kommunalservice, der Himmel ist bewölkt, es ist Ende Februar, 10 Uhr morgens. Das Modul lehnt an der Westseite eines Gebäudes: Keine optimalen Bedingungen zur Sonnenstromerzeugung, doch der angeschlossene Zähler zeigt immerhin 25 Watt an. Es müsse also nicht unbedingt der Südbalkon sein, um solch ein Kraftwerk zu installieren, meint Graupner. Ein Modul produziere bei optimalen Sonnenbedingungen maximal 385 Watt. Zwei Module hätten dementsprechend eine Maximalleistung von 770 Watt, sagt Graupner, doch letztlich lasse der Wechselrichter nur eine Leistung von 600 Watt zu, wodurch das Leistungslimit festgelegt werde. Bei guter Ausrichtung könne ein Modul etwa 300 Kilowattstunden Strom pro Jahr liefern.

Um ein Balkonkraftwerk zu installieren braucht es eigentlich nicht mehr als eine Steckdose. Die Solarmodule werden – am besten ohne Neigung – senkrecht an der Balkonbrüstung angebracht. Hier allerdings gibt es einiges zu beachten, und nicht alle Vermieter stehen direkt hinter der Idee, ein Balkonkraftwerk zu installieren, weiß Graupner. Hier brauche es in jedem Falle eine Zustimmung des Vermieters.

Gebäude, die mehr als 20 Meter hoch sind, also mehr als sieben Stockwerke haben, gelten als Hochhäuser. Hier sei die Installation schwierig, da die Bauordnung in diesem Falle ein Baugenehmigungsverfahren vorschreibe, dabei spiele es keine Rolle, in welchem Stockwerk ein solches Kraftwerk angebracht werden soll. Prinzipiell müssen die Kraftwerke beim Vermieter angemeldet werden sowie bei den Stadtwerken, erklärt Graupner.

Spülmaschine besser tagsüber anschalten

Der Strom, den das Balkonkraftwerk produziert, werde in das Hausnetz eingespeist, so dass man weniger Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen müsse. Wenn das Balkonkraftwerk keinen Strom erzeugt, beziehe man ganz normal weiter Strom aus dem öffentlichen Netz. Der Stromzähler zähle nur den Strom aus dem öffentlichen Netz, wodurch man mit einem Balkonkraftwerk die Stromrechnung reduziere. Barbara Albrethsen-Keck von der Bürgerstiftung sagt, dass sich solch ein Kraftwerk nach etwa fünf Jahren amortisiert haben könne. Es sei natürlich ratsam, stromintensive Geräte in den Sonnenstunden tagsüber zu nutzen, um auch den Strom aus dem eigenen Balkonkraftwerk nutzen zu können.

Passend zu dem Vertrieb der Balkonkraftwerke durch die Bürgerenergie gibt es das kommunal aufgelegte Förderprogramm für Photovoltaik-Anlagen: Aus einem Fördertopf von 50.000 Euro bezuschusst die Stadt seit November 2022 „Balkonkraftwerke“ mit 25 Prozent der Kosten. Der Antrag hierzu kann bei der Stadt gestellt werden. Allerdings sei der Topf bereits fast ausgeschöpft, heißt es in der Mitteilung der Bürgerstiftung. Bedürftige Menschen erhalten von der Stadt eine 75-Prozent-Förderung aus einem weiteren 50.000-Euro-Fördertopf für Balkonkraftwerke. Hier gebe es noch Förderkapazitäten. Die Bürgerenergie versuche gezielt, auch bedürftige Menschen anzusprechen, so Graupner. Dazu arbeite man mit dem Stromsparcheck zusammen.

Zahlen und Fakten

Kosten: 600 Euro

Umfang: Solarmodule, Wechselstromrichter, Kabel

Leistung: maximal 385 Watt (ein Modul), bei guter Ausrichtung: etwa 300 Kilowattstunden pro Jahr

Förderung: Die Stadt Jena fördert Balkonkraftwerke mit 25 beziehungsweise 75 Prozent, Antragsformular unter: jena.de/solarstrom

Installation: Schuko-Stecker in die Steckdose

Bestellung und weitere Informationen: www.balkonstromer.de