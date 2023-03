Steg der Wünsche gehörte zum Pflichtprogramm der Jenaer auf der Leuchtenburg

Seitenroda. Freier Eintritt für Jenaer: Das besondere Angebot lohnte sich insbesondere für Familien

„Tage der Jenaer“ waren am Freitag und am Wochenende auf der Leuchtenburg. Der freie Eintritt für Menschen mit Wohnsitz in Jena verdreifachte die Besucherzahlen, wie sie sonst an einem Märzwochenende üblich sind. 3000 Menschen kamen in drei Tagen insgesamt, darunter am Sonntag 1500 Leute und viele Familien mit Kindern. Der „Steg der Wünsche“, ein tollkühn über die Burg hinaus gebauter Aussichtssteg mit Porzellanabwurfmöglichkeit, gehörte zum Pflichtprogramm. Hier hatten viele Jenaer auch einen Blick auf ihre Heimatstadt, wobei die Sicht am Wochenende nicht so doll war. Die Wanderung vom Parkplatz bot zudem ein willkommenes Bergtraining.