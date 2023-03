Steudnitzer Orgel muss dringend saniert werden

In der Steudnitzer Dorfkirche stehen in nächster Zeit Reparaturarbeiten an der Orgel an.

Dorndorf-Steudnitz. Die kleine Orgel ist nicht historisch wertvoll genug für Förderprogramme. Wie die Gemeinde in Dorndorf-Steudnitz die Sanierung dennoch meistern will.

In der Steudnitzer Dorfkirche stehen in nächster Zeit Reparaturarbeiten an der Orgel an. Gemeindekirchenrat Stefan Winter zufolge ist die kleine Orgel zwar noch spielbar, aber nicht komplett. So fehle ein Register und der Blasebalg sei undicht. Deshalb laufe der Motor ständig, wodurch dieser ebenfalls beschädigt wurde. Den Blasebalg zu reparieren sei eine dringende Maßnahme, so Winter.

Um die Finanzierung zu gewährleisten, wurde auch geprüft, ob für die Sanierung Fördermittel beantragt werden können. Laut Winter ist die alte Orgel jedoch nicht historisch wertvoll genug für Förderprogramme wie etwa vom Bund.

Orgelbauer aus Thüringen und Sachsen-Anhalt angefragt

Die Finanzierung des Projektes ist dennoch gewährleistet. Anfragen der Kirchgemeinde an drei Thüringer Orgelbauer sowie einen aus Sachsen-Anhalt ergaben, dass die Sanierung der kleinen Orgel rund 3000 Euro kosten wird. „Wir werden es irgendwie stemmen“, sagte Stefan Winter. Die Mittel könnten aus einem eigenen Fonds entnommen werden.

Dennoch betont Winter, dass die Gemeinde weiterhin auf Spenden angewiesen ist, um auch die Finanzierung zukünftiger Projekte zu gewährleisten. Wann die kleine Orgel durch einen Fachmann repariert wird, steht noch nicht fest.