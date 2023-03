Stiebritz: Turnhallen-Brief von Mario Voigt an Bodo Ramelow

Stiebritz/Erfurt. Der Streit um die gesperrte Turnhalle an der Grundschule Stiebritz geht weiter: CDU-Landeschef Mario Voigt hat jetzt einen Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) geschrieben.

Weitere Runde im Streit um die gesperrte Turnhalle der Grundschule „Talblick“ in Stiebritz: CDU-Landeschef Mario Voigt hat jetzt einen Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) geschrieben, in dem er aufgrund des langen Wartens auf einen Ersatzneubau für die Turnhalle die „Gleichgültigkeit der Landesregierung gegenüber Lehrern, Eltern und Schülern“ beklagt.

Diese seien „verzweifelt und verstehen nicht, warum die Landesregierung den Bescheid zur Förderung der Turnhalle nicht ausstellt.“ Dabei habe Ramelow in zwei persönlichen Gesprächen Voigt versichert, dass in diesem Jahr das Land 1,89 Millionen Euro Fördermittel für den 3,2 Millionen Euro teuren Neubau, den der Saale-Holzland-Kreis verantwortet, zur Verfügung stellt.

Auch Bildungsminister Helmut Holter (Linke) habe sich gegenüber Stiebritzer Eltern entsprechend geäußert. „Die Menschen vor Ort fühlen sich verschaukelt – ich auch“, schreibt Voigt.

Landratsamt verteidigt

Zuletzt war dem Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises allerdings auch vorgeworfen worden, Fehler bei der Ausschreibung für den Bau einer neuen Turnhalle gemacht und so das Projekt unnötig verzögert zu haben. Der Linke-Abgeordnete Markus Gleichmann will das im Landtag sowie im Kreistag thematisieren. Mario Voigt schreibt indes, dass der Landkreis das Projekt ähnlich wie den Neubau der Grundschule „Saaletalblick“ in Orlamünde ausgeschrieben habe – dort wurden die Fördermittel bewilligt.

„Ich muss Ihnen nicht schildern dass dieses Zeitspiel beträchtliche zeitliche Verzögerung nach sich zieht und aufgrund der anhaltenden Kostensteigerungen im Baubereich im Ergebnis zu erheblichen Mehrkosten führt“, so Voigt.

Doch nicht nur bei der Stiebritzer Turnhalle kritisiert er die Landesregierung. Auch bei zu lösenden Problemen mit ausfallendem Unterricht an der Regelschule in Schkölen sowie Lehrermangel an der Martin-Luther-Grundschule in Eisenberg und der Grundschule „Hermann Sachse“ in Bad Klosterlausnitz agiere die Landesregierung mit „Planlosigkeit und Lethargie.“

Landtag spricht über Stiebritzer Turnhalle

