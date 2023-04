Stiebritzer „Haus der Kinder“ feiert zehnten Geburtstag

Katrin Hädrich (links), Leiterin der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“, Maria Körbs und Michaela Posse, Leiterin der Grundschule „Talblick“, schneiden die Geburtstagstorte zum zehnjährigen Bestehen des „Haus der Kinder“ in Stiebritz an.

Stiebritz. Das „Haus der Kinder“ in Stiebritz hatte zur Geburtstagsparty eingeladen. Dabei wurde das besondere Engagement rund um die Bildungseinrichtung gewürdigt.

Das „Haus der Kinder“ in Stiebritz hat am Mittwoch sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Die zahlreichen Gäste konnten dabei unter anderem die offizielle Premiere eines von Erzieherin Alexandra Menzel-Jochmann getexteten Liedes verfolgen, dass die Partnerschaft der in dem Haus untergebrachten Grundschule „Talblick“ und der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ würdigt.

Als sie 2003 an die Bildungseinrichtung gekommen war, musste sie zuvor erst einmal auf der Karte schauen, wo Stiebritz überhaupt liegt, sagte die Leiterin der Grundschule, Michaela Posse. Heute wisse sie, damals die richtige Entscheidung getroffen zu haben, denn das Engagement, mit dem sich Pädagogen, Eltern, Kommunalpolitiker und weitere Unterstützer für das „Haus der Kinder“ einsetzen, sei einmalig. Dies sei jüngst beim erfolgreichen Kampf um eine neue Turnhalle für die Grundschule deutlich geworden.

Einst von der Schließung bedroht

Die Idee, in Stiebritz ein „Haus der Kinder“ zu gründen, sei 2006 entstanden. Damals habe man dort eine für die Anzahl der Kinder zu große Schule, die von einer Schließung bedroht war, und im benachbarten Nerkewitz einen Kindergarten gehabt, der zu wenig Platz bot. Nachdem 2009 das Konzept für das Zusammengehen der beiden Bildungseinrichtungen vorgelegen hatte und ab 2011 die Bauarbeiten liefen, wurde im April 2013 schließlich der Einzug des Kindergartens gefeiert.

Die Geburtstagstorte Foto: Marcus Voigt

Das Stiebritzer „Haus der Kinder“ wurde 2016 mit dem Thüringer Zukunftspreis ausgezeichnet. „Da waren wir mächtig stolz, denn wir haben lange für unser Haus gekämpft“, sagte Posse. Das man in Stiebritz etwas Außergewöhnliches geschaffen hat, habe Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) bei seinem Besuch am Montag bestätigt. „Wir profitieren alle von der Zusammenarbeit, zum Beispiel, wenn die Grundschüler hier vorlesen können und bei unseren Kindern gute Zuhörer finden“, so die Leiterin der Kindertagesstätte, Katrin Hädrich.

Geldgeschenke zur Party

Sie, Michaela Posse und der Schulförderverein konnten sich am Mittwoch zudem über Geldgeschenke für künftige Vorhaben freuen, die der Bürgermeister der Gemeinde Lehesten, Michael Döring, der Erste Beigeordnete des Saale-Holzland-Kreises, Johann Waschnewski, der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg, Carl Krumbholz (alle CDU), sowie der Gründer des Tierfriedhofs Hainichen, Jürgen Herfurth, mitgebracht hatten.

