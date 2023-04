Stiebritzer Kinder begrüßen den Minister mit Schmackes

Stiebritz. Endlich: Fördermittelbescheid für Stiebritzer Turnhallen-Neubau überreicht.

Wer in der Turnhalle in Stiebritz steht, wundert sich, dass dort bis vor anderthalb Jahren überhaupt Kinder rennen und turnen durften. Nachdem das Gebäude im Oktober 2021 gesperrt wurde, avancierte die Geschichte endgültig zum Politikum, zumal die fest eingeplanten Fördermittel des Landes im Jahr 2022 nicht flossen. Zum zehnten Geburtstag des „Hauses der Kinder“ war es der Minister, der das üppigste Geschenk überreichte: einen Fördermittelbescheid über fast 1,8 Millionen Euro.

Der Neubau kann kommen: Das ist tatsächlich die gute Nachricht für die Kinder der Schule und die Mitglieder der Sportvereine. Wie der ehrenamtliche Beigeordnete des Saale-Holzland-Kreises, Johann Waschnewski (CDU), betonte, könnten jetzt die Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben werden. Die 1975 gebaute Halle werde im kommenden Jahr abgerissen, die wesentliche Bauphase sei 2025 geplant. Bei einer Bauzeit von 14 Monaten könnten die Stiebritzer demnach erst Ende 2025 wieder Sport in ihrer Turnhalle machen. Auf 3,2 Millionen Euro bezifferte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) die Kosten für die Einfelderhalle. Der Landkreis als Schulträger finanziere den Rest.

„Turnhallen auch für Landkinder“

Mit einem vielstimmigen Chor und damit mit Schmackes begrüßten die Kinder den Gast aus Erfurt: Mit dem Geburtstagslied „Haus des Kindes“, das am Mittwoch während der Jubiläumsfeier – Grundschule, Hort und Kindergarten sind seit zehn Jahren unter einem Dach – seine eigentliche Premiere haben wird. „Ihr seht, wie wichtig es ist, ein Ziel zu verfolgen“, sagt Schulleiterin Michaela Posse über den Einsatz der Schulfamilie. Immerhin haben zuletzt die Eltern 2500 Unterschriften gesammelt. „Es wurde schon zweimal versprochen, dass eine neue Turnhalle kommt. Diese Zusagen wurden nicht gehalten“, kritisierte der Schulförderverein.

Die marode Turnhalle der Grundschule Stiebritz musste im Oktober 2021 gesperrt werden. Der ursprünglich vom Land für den Haushalt 2022 eingeplante Förderbetrag konnte aufgrund der vom Landtag verabschiedeten Globalen Minderausgabe für den Landeshaushalt 2022 nicht fließen. Foto: Thorsten Büker

„Turnhallen auch für Landkinder“ stand auf einem Plakat, das Stiebritzer Schülerinnen und Schüler Anfang März mit in den Thüringer Landtag gebracht hatten. Sie überreichten zwar die Unterschriften, erfuhren aber, dass sie eine neue Unterschriftenrunde drehen mussten: Nach dem Petitionsgesetz hätten sie aber auf der Petitionsplattform des Landtags eingereicht werden müssen. Der ganze Ärger gehört zumindest seit Montag der Vergangenheit an. Und auch Schulleiterin Michaela Posse war so begeistert, dass sie den Mädchen und Jungen zusagte, die erste Sportstunde in der neuen Halle selbst halten zu wollen. „Das wird eine ganz große Baustelle mit viel Lärm und Dreck“, sagt Posse.

Die Förderung des Turnhallenneubaus erfolgt aus Mitteln der Sportstättenbauförderung des Freistaats. Die marode Turnhalle der Grundschule musste im Oktober 2021 gesperrt werden. Der vom Land für den Haushalt 2022 eingeplante Förderbetrag konnte aufgrund der vom Landtag verabschiedeten Globalen Minderausgabe für den Landeshaushalt 2022 nicht in Anschlag gebracht werden; Sportstättenbauförderung ist eine freiwillige Leistung des Landes. Mit der nun erfolgten Bewilligung sind von Antragstellung bis Bescheid nach Angaben des Ministeriums 14 Monate vergangen. Zuständig für Bau und Erhalt von Schulturnhallen ist die jeweilige Kommune.