Stiebritzer Schüler lernen die Gefahren des Feuers kennen

Stiebritz. Die Kinder der Stiebritzer Grundschule haben eine Brandschutzerziehung bekommen. Dabei wurden sie sogar von einem Kamerateam begleitet.

Der stellvertretende Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Dornburg, Silvio Preuß, hat die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b der Grundschule „Talblick“ in Stiebritz bei einer Brandschutzerziehung auf die Gefahren im Umgang mit Feuer hingewiesen. Der bereitgehaltene kleine Feuerlöscher wurde allerdings nicht gebraucht.

Preuß erklärte, wie schnell verschiedene Stoffe in Brand geraten können. Zufrieden stellte er zudem fest, dass die Kinder mehr Spaß am Löschen als am „Zündeln“ hatten.

Ein Fernsehteam des MDR schaute ebenfalls bei der Brandschutzerziehung vorbei.

