Stiftung plant neues Elternhaus schwerkranker Kinder in Jena

Jena. Im Herbst 2021 soll am Jenaer Uniklinikum ein neues Gästehaus für Familien schwerkranker Kinder öffnen. Für das Projekt sei ein geeignetes Grundstück auf dem Klinikgelände im Stadtteil Lobeda nur 100 Meter von der Kinderklinik entfernt ausgewählt worden, teilte die Stiftung der Ronald McDonald Kinderhilfe am Donnerstag mit. Die Kosten werden mit vier Millionen Euro veranschlagt.

In den kommenden zwei Jahren müssten nun in der Region noch 110.000 Euro Spenden gesammelt werden. Das Haus soll elf Appartements haben, in denen Familien von Kindern, die länger in stationärer Behandlung im Krankenhaus sind, „ein Zuhause auf Zeit“ finden.

Seit 1992 gibt es in Jena bereits ein solches Elternhaus, dessen Zukunft nach dem Neubau laut Stiftung noch nicht genau geklärt ist. Dort hätten bisher mehr als 6000 Familien Hilfe gefunden.

Durch den Neubau des Universitätsklinikums in Lobeda sind die Wege zwischen dem McDonald-Haus und der Klinik jedoch weit geworden. Daher habe man sich zu dem Neubau vor Ort entschieden, hieß es.