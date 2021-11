Stiller Macher, aber doch humorlos

Thorsten Büker über das Jenaer Rathaus und den 11.11.

Vielleicht haben sie Stöckchen gezogen. Oder solange am Tisch des Oberbürgermeisters Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, bis einer punktlos übrig blieb. Das war Eberhard Hertzsch. Christian und Benny feixten und grinsten wie Honigkuchenpferde. Und Thomas bat eindringlich, nicht zu spotten; Häme sei völlig unangebracht, der Eberhard werde beim zweitwichtigsten Termin in diesem Monat für die Stadt die Eisen aus dem Feuer holen.

Der wichtigste Termin folgt am Dienstag: Grundsteinlegung für den Zeiss-Hightech-Standort. Und dann gibt es ja noch den 11.11., also Saisonauftakt der Narren mit Schlüsselübergabe an die Faschingsvereine. Und eben Eberhard Hertzsch, ein fleißiger, stiller Macher, uneitel, solide, was nicht für alle Dezernenten gilt. Zumindest bei der Eitelkeit. Und doch dürfte der Sozialdezernent in der Rubrik Humorkritik bei der Pflicht und Kür im Mittelfeld landen. Corona ist auch humorlos, weshalb der übliche Zinnober – Küsschen, Humba, Tätärä – gar nicht erst stattfindet.

Einmal musste ich über Eberhard Hertzsch schmunzeln: Er sei in der Krise nicht so sichtbar gewesen, kritisierten die Bündnisgrünen im Mai 2020 im Stadtrat humorlos. Danach lud er zu zwei öffentlichkeitswirksamen Terminen in einer Woche (sic!) ein. Das hatte Stil. Danach wurde es wieder erschreckend ruhig. Bis heute.