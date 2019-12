Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stimmen Sie ab: Wer soll den Jenaer Vereinspreis 2019 erhalten?

Jena. Die erste Hürde ist genommen. Elf Vereine beziehungsweise Projekte wurden für unsere Online-Abstimmung ausgesucht. Vom 21. Dezember bis zum 5. Januar können Nutzer entscheiden, wer einen von insgesamt drei Vereinspreisen bekommt. „Innovationsfreude“ ist das Thema des Vereinspreises, den die Jenaer Niederlassung des Bauunternehmens Züblin und die Redaktion von OTZ und TLZ ausgelobt haben. In diesem Jahr haben sich 18 Vereine aus Jena und dem Landkreis beworben. Der Preis ist insgesamt mit 6000 Euro dotiert und soll am 27. Januar in der Villen Rosenthal an drei Vereine verliehen werden.





Golfclub Jena mit dem Nach-Schlag-Kurs

Im Jahr 2018 wurde durch den Golfclub Jena e.V. und das Universitätsklinikum Jena das Projekt „Jenaer Golf-Nachschlag“ ins Leben gerufen. Um Lebensqualität und Leistungsfähigkeit zurück zu gewinnen, müssen Schlaganfallpatienten wieder ein (neues) Körpergefühl entwickeln und teils verloren gegangene motorische Kompetenzen wieder neu erlernen. Der Bewegungsablauf des Golfspiels bezieht den gesamten Körper ein. Hierbei kann man die eigenen Leistungsgrenzen kennen lernen und die körperlichen Kompetenzen verbessern. Das Erlebnis, wieder etwas zu lernen und zu schaffen, geht oftmals mit einer Steigerung des Lebens- und Selbstwertgefühls einher. Dabei geht es nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um viele einzelne neue Schritte mit Hilfe des Sports an sich, mit Hilfe des Trainings in der Gruppe und natürlich verbunden mit frischer Luft und einem schönen Naturerlebnis! Der Nach-Schlag-Kurs umfasst sechs Trainingseinheiten und findet einmal wöchentlich statt. Eine Gruppenstärke von drei bis vier Teilnehmern garantiert eine optimale individuelle Betreuung.

Freiraum Jena e.V. und der Kulturschlachthof

Am Kulturschlachthof schlossen sich drei Vereine zusammen: Freiraum Jena e.V. (als Erbbaurechtsnehmer), Freie Bühne Jena und Crossroads Jena, die den alten Schlachthof in ein Soziokulturelles Zentrum verwandeln wollen. Die Mitglieder der Vereine fördern Ehrenamt und Nachhaltigkeit in Jena. So arbeiten die unterschiedlichsten Menschen an einem Platz für die Zivilgesellschaft als Motor der nachhaltigen Stadtentwicklung. Das Wirken des Vereins soll dem Mangel an Gemeinschaft im Stadtleben entgegenwirken. Am Anfang war es nur eine leere Gebäudehülle. Seit Anbeginn beinhaltet die Arbeit vorrangig die Erhaltung und den Aufbau der Räume, durch Crowdfunding wurde das Geld für Abwasser und Stromanschlüsse in diesem Jahr erarbeitet . Nichtsdestotrotz finden ebenso Zusammenkünfte und Projekte der unterschiedlichen Ehrenamtlichen regelmäßig statt. Partizipativ und immer im Zeichen der Nachhaltigkeit werden die Vorhaben umgesetzt.

Der Verein „Ein Dach für alle“ und das Projekt „Umgestaltung Innenhof in einen nachhaltig angelegten Hinterhofgarten“

Bei dem Projekt geht es uns um eine nachhaltige Umgestaltung bestehender Hinterhausflächen als Minigarten und Selbstversorger-Biotop in Verbindung mit der nachhaltigen Nutzung vorhandener Ressourcen wie Regenwasser und Kompost sowie personeller Einbindung der Klienten/Mieter. Der vorherrschende Gedanke ist, energieintensive und umweltbelastende Maßnahmen durch Nutzung biologischer Ressourcen und ein Nachempfinden des natürlichen Ökosystems zu reduzieren. Der Verein „Ein Dach für Alle e.V.“ ist bei der Stadt Jena anerkannter Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Wohnungslosenhilfe mit 13 festangestellten Sozialarbeitern. Er betreut monatlich über 300 Klienten in den unterschiedlichen Bereichen: ambulant-betreutes Wohnen, Hilfen zur Erziehung, Wohnprojekt, Kinderoase und schließlich sozialverträgliche Wohnraumvermietung . Hier ist der Verein zugleich Eigentümer von vier Wohnhäusern und Untervermieter eines weiteren Wohnhauses. In dem vereinseigenen Haus in der Löbstedter Straße soll aus dem angrenzenden Innenhof von etwa 150 Quadratmetern, in dem sich ein Schuppen und brachliegende Grünflächen befinden, im kommenden Jahr 2020 ein nutzbarer und ansehnlicher Hinterhof entstehen. Die Idee ist, zusammen mit den Mietern /Klienten einen naturnahen Garten anzulegen. Grundsatz bei der Umgestaltung ist es, möglichst viele Teile des Gartens miteinander zu vernetzen und deren Mehrfachfunktionen zu erkennen und zu nutzen.

Förderverein Waldbad „Herzog Ernst” Wolfersdorf

Der Förderverein entstand 2014 aus einer Bürgerinitiative und verfolgt das Ziel, das seit 1934 bestehende Waldbad vor der Schließung zu bewahren. Die Gemeinde als Träger des Bades konnte die finanziellen Mittel für die freiwillige Aufgabe nicht mehr erbringen. Vielen Bürgern gefiel diese Option nicht und so wurde der Verein gegründet . Mittlerweile zählt der Verein 80 Mitglieder. In enger Abstimmung mit der Gemeinde haben sie sowohl Fördermöglichkeiten im Land erschlossen als auch direkte Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung des Badebetriebes übernommen. Jährlich leisten die Mitglieder des Vereins 1800 bis 2000 Stunden ehrenamtliche Arbeit und reduzieren somit den Aufwand der Gemeinde. Die konkreten Arbeitsinhalte erstrecken sich von Reparaturen, Reinigungsarbeiten, Blumenpflege, der Kassierung, der Betreuung der Kinderspielgeräte bis hin zur Werbung für die Einrichtung. Dabei geht es um viele innovative Ansätze, zum Beispiel:

die Errichtung einer Photovoltaikanlage 2020, um die Stromkosten zu senken,

die Anschaffung von 2 Frequenzumrichtern 2020, um die Leistung der Umwälzpumpen zu optimieren,

die Schaffung der Möglichkeit im Rahmen der Aktion „Jugend forscht", für eine Gruppe Jugendlicher einen Roboter zu entwickeln, welcher die Wasseroberfläche säubern kann.

Der Verein zählte in den vergangenen beiden Jahren 20.000 und 25.000 Besucher im Bad.

Psycho-Chor der FSU Jena

Der im April 2011 gegründete und seit 2012 als gemeinnütziger Verein eingetragene Chor hat sich auf den Bereich des modernen Vocal-Pop und A-cappella-Bereich der Film - und Rockmusik spezialisiert. Er besitzt dadurch in Jena und der Umgebung eine herausragende Stellung, da dieses Repertoire in der Region kaum bedient wird. Die Vereinsarbeit soll im kommenden Jahr weiter professionalisiert werden, in dem noch mehr Mitgliedern die Möglichkeit zur Mitarbeit ermöglicht und die Qualifikation der Mitglieder durch Weiterbildungen (Bürgerstiftung, Chorverband Thüringen etc.) erhöht wird. Inhaltlich geht der Chor weiter den Weg, neue und innovative Konzepte auszuprobieren und seine Stellung in den sozialen Netzwerken (fast 6 Millionen Views auf Youtube, größter Chorwert in ganz Deutschland; zweithöchste Followerzahl aller deutschen Chöre auf Facebook) auszubauen. Neben den Semesterabschlusskonzerten, dem Kerngeschäft des Chores, werden auch weitere Formate vorangetrieben. 2018 wurden erstmalig Kinderkonzerte eingeführt, die inzwischen einen regelmäßigen Teil der Konzertwelt darstellen. Zusätzlich finden seit zwei Jahren regelmäßig Sonderkonzerte wie Wohnzimmerkonzerte oder Gemeinschaftskonzerte mit Poetry-Slam statt. Seit einigen Jahren ist der Psycho-Chor auch um die Nachwuchsarbeit bemüht und gibt regelmäßig Konzerte mit Schulchören in der Region, um den Schülerinnen und Schülern eine mögliche Perspektive der eigenen sängerischen Entwicklung aufzuzeigen. Als eine große Erweiterung ist für 2020 der Beginn der künstlerischen Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar geplant sowie die gemeinsame Konzeption von Konzerten und Erweiterung durch kreative Elemente mit der Bauhaus-Universität Weimar.

Sailing Kids Jena

Der Verein „Sailing Kids Jena" organisiert seit 2014 für krebskranke Kinder in der Reha-Phase jährlich eine Segeltour auf dem Ijsselmeer. Jeweils können acht bis zehn Kinder gemeinsam mit Eltern und Geschwisterkindern eine Woche auf einem Segelschiff in Holland verbringen. Dabei liegt dem Verein besonders am Herzen, dass auch die Geschwisterkinder diese Reise mitmachen können, denn sie sind durch die Krankheit mitbetroffen, da logischerweise die Fürsorge der Eltern vor allem dem kranken Kind gilt. Die Reise wird zusammen mit der Kinderklinik durchgeführt. Von dort kommen die Vorschläge für in Frage kommende Kinder und ein Arzt und eine Schwester begleiten die Segeltour. Seit diesem Jahr ist durch die Unterstützung des Lions-Clubs eine zweite Reise für an Diabetes 1 erkrankte Kinder ermöglicht worden. Da es sich hier um etwas ältere Kinder handelt, fahren die Kinder ohne ihre Eltern. Begleitet werden sie durch eine Schwester und eine Ärztin des Diabetes Zentrums. Das Echo von den Kindern war überwältigend. Die Tour wird auch 2020 wieder stattfinden.

Intercoral e.V.

Die Stadt Jena mit dem umgebenden Landkreis ist durch eine ausgeprägte Erinnerungs- und Gedenkkultur gekennzeichnet. Jüngste Beispiele waren die Festkantate zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution mit Festakt und Festrede des Oberbürgermeisters sowie der „Klang der Stolpersteine“, getragen von hunderten Künstlern und interessierten Mitbürgern. Der Verein Intercoral Jena e.V. schließt die Lücke von anlassbezogenen Gedenken mit dem Angebot an Veranstaltungen, in denen ehrenamtlich engagierten und gesellschaftlich aktiven Bürgern in enger Zusammenarbeit mit der Kantorei St. Michael eine unmittelbare Partizipationsmöglichkeit geboten wird, aus unserer Region den Gedanken von Frieden, Versöhnung und Verständigung mit großer Strahlkraft in das Land und die Republik zu tragen. Mit dieser Motivation hat der noch junge Verein Intercoral Jena e.V. mit großer Resonanz mehrere Veranstaltungen unter Beteiligung internationaler Kooperationspartner in Jena durchgeführt. Für 2020 sind eine Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und eine Gastspielreise nach Straßburg in Frankreich vorgesehen. „Wir nutzen gemeinsames Musizieren als universelle Kommunikationsmöglichkeit, um im Bewusstsein unserer unterschiedlichen Herkunft, Weltanschauung und Lebenswirklichkeit Gemeinsamkeiten zu entdecken sowie Grenzen und Vorurteile zu überwinden”, heißt es in der Bewerbung.

Sport- und Sozial-Club Jena e.V.

Den Sport- und Sozial-Club Jena e.V. (SSC Jena) gibt es in seiner jetzigen Form seit 2002. Er zählt etwa 300 Mitglieder. Der Verein ist attraktiv für alle an Hockey Interessierten, weil sein Schwerpunkt bewusst nicht nur auf Leistungsorientierung, sondern auf dem sozialem Engagement und der körperlichen Förderung seiner Mitglieder jeden Alters und quer durch alle Gesellschaftsschichten liegt. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erwachsenen- und Kinderspielern formt den SSC genauso wie der mit 40 Prozent hohe Anteil an weiblichen Mitgliedern. Darüber hinaus aber steht die soziale Komponente nicht nur im Vereinsnamen, sondern im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Sie zeigt sich beispielsweise in der Zusammenarbeit mit dem Verein Querwege, bei der Kinder mit Behinderung über mehrere Tage im Hockeyspiel angeleitet werden, oder auch in der wöchentlichen Öffnung des Kunstrasenplatzes für Bewohner der nahegelegenen Flüchtlingsunterkunft zum freien Spiel. Außerdem plant der Verein die Wiederaufnahme eines Inklusionsprojektes für Menschen mit Behinderung, welches sich an das „Special Hockey“ des Dachverbandes (Deutscher Hockey Bund) anlehnt. Auch beschreitet der Club innovative Wege hinsichtlich der nachhaltigen Nutzung seiner Grünflächen. Damit die Mitglieder, insbesondere die Kinder und Jugendlichen, erkennen, welchen Stellenwert Insekten im ökologischen Kreislauf einnehmen, möchte der SSC auf seiner Clubanlage in einem Gemeinschaftsprojekt einen Beitrag gegen das anhaltende Insektensterben leisten. Das Hockeygelände wurde mit verschiedenen Gehölzarten (70 Sträucher allein in diesem Jahr) bepflanzt, damit ökologische Vielfalt entstehen kann. Der Bau von Insektenhotels oder Hummelburgen sowie die Anlage von Blumenwiesen und Wildfruchthecken sensibilisieren für das Thema.

Leuchtturm Jena e.V.

Der Leuchtturm Jena e.V., der am 16. Januar 2018 gegründet wurde, hat sich die Entwicklung und den Fortschritt der Stadt Jena zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger, zum Ziel gesetzt. Der Wille der Mitglieder ist es, bestehende Freiräume nutzbar zu gestalten, um unsere Ideen von kulturellem, sozialen und technologischen Fortschritt Wirklichkeit werden zu lassen. Neben ihrem Berufsalltag arbeiten die Vereinsmitglieder in diversen Projektteams zusammen, die die Weiterentwicklung des Vereins vorantreiben, Veranstaltungen planen, Netzwerken und neue Themen entdecken. Ein Beispiel ist das Projekt „Pop Up Gallery”, in dem einzelne Vereinsziele münden: Durch das zeitlich begrenzte in Nutzung nehmen einer leerstehenden Immobilie und der darin erwachenden Bühne, wird ein Ort der Begegnung geschaffen. Hier finden Künstler, Kunst und Besucher zueinander, die alle Teil der Stadt sind. Ziel des Konzepts ist es, ungenutzte Gewerberäume nutzbar zu machen. Der alltägliche Blick und die Macht der Gewohnheit lassen leerstehende Objekte oft ins Hintertreffen geraten. Gemeinsam mit einem Netzwerk hat der Verein die Potenziale des Objektes in der Wagnergasse 25 sichtbar gemacht, den Raum neu inszeniert und für eine kurze Zeit künstlerisch aktiviert. Durch die temporäre Nutzung von sechs Wochen wurde die Innenstadt Jenas um ein i-Tüpfelchen erweitert. Der Verein hat dort kurzfristig eine Plattform für Kulturschaffende kreiert, die sich von bekannten Formaten abhebt . Die kleine Pop-up-Galerie will zu einer gemeinsamen Interaktion anregen und Künstler sowie Bewohner der Stadt miteinander vernetzen. Die umgesetzten Rahmenveranstaltungen boten zum einen die Möglichkeit , die Werke exklusiv zu erleben und andererseits die Künstler zu treffen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Hospiz Jena: Projekt „Hospiz macht Schule“

Leben und Sterben sind ein Teil unseres Lebens. Mit dem Projekt „Hospiz macht Schule" will man dies Kindern im Grundschulalter nahebringen. Dieses Projekt hat sich in anderen Bundesländern bereits seit längerem etabliert, steckt in Thüringen jedoch noch in den Kinderschuhen. Der Jenaer Hospizdienst hat nun in diesem Jahr in der Lobdeburgschule „Hospiz macht Schule" zum ersten Mal in einer Jenaer Schule sehr erfolgreich durchgeführt. Es gibt bereits drei Anmeldungen von weiteren Schulen im kommenden Jahr 2020 . Ziel des Projektes ist es, mit Schülerinnen im Grundschulalter spielerisch und kreativ an fünf Schultagen über die Themen Abschied, Tod und Trauer ins Gespräch zu kommen, ihnen Vorbehalte und Ängste zu nehmen und damit eine wichtige Lebensgrundlage zu schaffen. Alle fünf Tage werden von extra dafür geschulten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen gestaltet. Sandra Kürschner und Kathrin Weiland koordinieren das Projekt im Hauptamt. „Innovativ ist der Mut der Kinder, der Eltern, der Einrichtungen und der ehrenamtlichen Mitarbeiter in die Auseinandersetzung mit den Themen Trauer, Abschied und Tod zu gehen, ohne Vorbehalte und damit Ängsten oder Sorgen zu begegnen und Schule für diese Woche noch einmal mehr als Lebensschule zu begreifen”, heißt es in der Bewerbung unter anderem.

Nachwuchsarbeit beim Handballverein HBV Jena 90

Der Handballverein HBV Jena 90 gehört mit etwa 350 Mitgliedern und davon etwa 150 Kindern und Jugendlichen zu den größeren Vereinen der Region. Aktuell gehen der HBV in Thüringen mit 8 Jugendmannschaften im Alter von 8 bis 18 Jahren und 6 Erwachsenenmannschaften an den Start. Sportliches Aushängeschild ist dabei die erste Männermannschaft. Einen sehr großen Stellenwert in der Vereinsarbeit nimmt die Jugendarbeit ein. „Auf die errungenen Erfolge in den letzten Jahren können wir zu Recht sehr stolz sein. Aber auch uns fehlt der Nachwuchs.” Insbesondere im Bereich der B‐ und A‐Jugend, also dem Altersbereich 14 bis 18 kann der Verein nur schwer oder gar keinen Trainings‐ und Spielbetrieb anbieten. So geht der HBV ganz unterschiedliche Wege, um für den eigenen Nachwuchs zu sorgen:

Handball AG an der Grundschule: Er bietet zur Zeit an 6 Grundschulen in Jena Handball‐AG an. Dazu gehören die Rautalschule, die Dualingo/Leonardo, die Kaleidoskop, die Wenigenjenaer, die Heineschule und zweimal an der Trießnitzschule. Einmal in der Woche erhalten so je Schule etwa 10 bis 15 Kinder ein Angebot für einen außerunterrichtlichen Schulsport.

die HBV-Schultour: Ausgehend vom Erfolg der Handball‐AG und dem Ziel, die Zahl der beteiligten Schulen zu erhöhen, startet der Verein im Januar 2020 mit der HBV‐Schultour. In enger Kooperation mit den Grundschulen in Jena und deren Sportlehrern bietet er die Möglichkeit, gemeinsam mit erfahrenen und qualifizierten Trainern Handball als Teil des wöchentlichen Schulsports zu erleben. Dabei bekommen die Kinder ersten Kontakt zum Handball und lernen das Spiel näher kennen. Der HBV bringt die notwendige Ausrüstung mit in die Schule und übernimmt den Sportunterricht. Mit der dann hoffentlich geweckten Begeisterung werden die Kinder und Eltern eingeladen, zu einem der nächsten Heimspiele in die Halle zu kommen und als Einlaufkinder die Männer auf die Platte zu bringen.