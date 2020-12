Stimmen Sie ab: Wer soll den Jenaer Vereinspreis 2020 erhalten?

Corona hat das Jahr geprägt. Und damit auch den Alltag vieler Vereine in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis. Der diesjährige Vereinspreis, den der Jenaer Bereich des Bauunternehmens Züblin und unsere Redaktion ausloben, will diesen Faden aufnehmen: Wie sind die Vereine bisher durch die Pandemie gekommen? Am 18. Dezember 2020 hat die Jury getagt und zehn Vereine ausgewählt, die sich dem Online-Voting stellen. Abgestimmt werden kann bis zum 4. Januar.

Stimmen Sie hier ab:

(Sollte die Abstimmung nicht erscheinen, können Sie hier direkt ihre Stimme abgeben.)

1. Jenaer Tafel e.V.: In schweren Zeiten stark für Jena

Zum Höhepunkt der ersten Welle der Corona-Pandemie im April 2020 bemerkte der Vorstand der Jenaer Tafel e.V., dass einige zuvor regelmäßige Kunden der Tafel sich nicht mehr zum Empfang ihrer Lebensmittel zur vereinbarten Zeit im Tafelhaus in Jena einfanden und ihr Fernbleiben mit ihrer Zugehörigkeit zu Risikogruppen oder mit akuten Erkrankungen entschuldigten. Um diese etwa 25 bis 30 Bedarfsgemeinschaften unter den regelmäßigen Kunden der Jenaer Tafel dennoch und gerade während der schweren Zeiten der Pandemie mit Lebensmitteln versorgen zu können, rief die Jenaer Tafel gemeinsam mit dem Fanprojekt "Südkurve" einen genau auf diese Problematik zugeschnittenen Lieferdienst ins Leben. Seit Anfang Mai werden alle als besonders gefährdet erkannten Kunden der Tafel einmal wöchentlich mit Lebensmitteln frei Haus beliefert. Über ein Dutzend Aktivisten der "Südkurve" teilen sich in diese Arbeit, die sich über fünf Tage in der Woche erstreckt: im Laufe des jeweiligen Vormittags werden die zu beliefernden Personen telefonisch kontaktiert und - je nach Verfügbarkeit an Lebensmitteln bei der Tafel - nach ihren besonderen Wünschen gefragt. Ehrenamtliche Unterstützer aus den Reihen der "Südkurve" wählen gemeinsam mit Ehrenamtlichen der Tafel die passenden Lebensmittel aus und verpacken sie in geeignete Transportbehälter. Im Laufe des Nachmittags fährt dann ein Zweierteam die Lebensmittel mit einem Lieferfahrzeug der Jenaer Tafel bis zum Haus der Bedürftigen und liefert sie an der Haustür beim jeweiligen Besteller ab.

2. Fliegerklub Carl Zeiss Jena e.V: Gute Ideen in der Corona-Krise

Corona kam genau zu Beginn der neuen Flugsaison 2020. Durch die Schließung jeglicher Sportstätten war auch das Vereinsheim geschlossen und der Flugbetrieb nicht möglich. Dennoch wollten wir unseren Mitgliedern bei beginnender Lockerung der Maßnahmen das Fliegen und die Ausübung ihres Hobbys so sicher wie möglich wieder gewährleisten. Dazu wurde in erster Linie ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Dieses beinhaltete:

Begrenzung der am Flugbetrieb teilnehmenden Mitglieder auf 15 Personen durch vorherige, verbindliche online-Anmeldung und dadurch gleichermaßen die mögliche Kontaktnachverfolgung;

Desinfektion aller Steuerelemente und Armaturen von Fahrzeugen und Flugzeugen bei Wechsel des Fahrers/Piloten inkl. Protokollierung jeder Durchführung;

doppelsitziges Fliegen ausschließlich mit Mund-Nasen-Maske, geöffneter Belüftung und maximal 30 Minuten Flugzeit;

Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Meter zu jeder Zeit

Briefings finden ausschließlich im Freien mit Sicherheitsabstand statt.

Geschlossene Räume, wie der Klubraum dürfen nur einzeln, wenn notwendig betreten werden. Diese Maßnahmen wurden durch die Mitglieder angenommen und eingehalten. Ein weiteres Problem haben Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen dargestellt. Hier hat ebenso die Digitalisierung in den Verein Einzug gehalten. Vorstandssitzungen haben in Online-Videokonferenzen stattgefunden. Mitgliederversammlung haben im Sommer unter freiem Himmel mit Abstand stattgefunden. Kurzfristige Abstimmungen konnten mittels Vereins-Intranet abgefragt werden.

3. Café Wagner: Pandemievertonung!

Die Covid-19-Pandemie ist für den Wagner e.V. genauso wie für alle Kulturzentren und Kulturschaffenden mit eine der schwersten Herausforderungen, die es jemals gab. Der Verein stand vor der schwierigen Frage, wie ein Kulturangebot möglich sein kann, ohne die Gesundheit der Gäste zu gefährden. Deshalb stand der Wagner e.V. im ständigen Austausch mit dem Fachdienst Gesundheit, um auf die sich stetig verändernde Lage einzugehen und ein passendes Konzept für Veranstaltungen zu erstellen. Der Verein hat trotz der schwierigen Umstände ein Hygienekonzept entwickelt, um mit Außenveranstaltungen ein offenes und genreübergreifendes Kulturangebot umzusetzen. DieTerrasse wurde in kürzester Zeit in Eigenregie umgebaut, um sie bespielbar zu machen und der Garten wurde bestuhlt. Als Ergebnis konnten mit großem Aufwand sieben verschiedene Veranstaltungen für jeweils 60 Gäste umgesetzt werden. Zudem erhielten sowohl festangestellte als auch freiberufliche Techniker die Möglichkeit, wieder ihrem Beruf nachzugehen!

4. Triathlon Jena e.V.: Quarantathlon und viele andere gute Ideen

Corona hat auch uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir mussten die Veranstaltungen absagen und auch den Vereinssport in Präsenz beenden. Sehr schnell haben wir überlegt, wie das Vereinsleben weitergehen kann, wie wir Kinder und Jugendlichen ein Angebot machen können auch jetzt weiter in Bewegung zu bleiben und Spaß am Sport zu erhalten und eine Ablenkung zu bieten. Mehrere Ideen haben wir umgesetzt: Online-Training, Läuferbingo, Radcross-Challenges, „Meine Lieblingsstrecke“. Absolutes Highlight und riesiger Erfolg war aber der sogenannten "Quarantathlon", ein Triathlon in Quarantäne-Zeiten. Ausgedacht haben wir uns (wir federführend, aber gemeinsam mit dem Weimarer Triathlon Bundesligateam) 9 verschiedene Aufgaben, die auch unter Schließung der Sportanlagen und Einhaltung der Hygiene‐ und Abstandsregeln funktionieren würden. Alle hatten mit Schwimmen, Radfahren oder Laufen in verschiedensten Variationen zu tun. Gedacht für die Jenaer Sportler und den Thüringer Landeskader, hat die Aktion schnell Zuspruch weit über Jena hinaus bekommen und über die 9 Challenges und 14 Wochen insgesamt 3500 Sportler zum Mitmachen bewegt! Der Erfolg hat uns völlig überrascht, vor riesige Herausforderungen in der Organisation und Auswertung gestellt, aber macht uns jetzt umso stolzer, dass die Idee so gut angenommen wurde. Jeder konnte kostenlos mitmachen, egal ob Vereinsmitglied oder nicht, egal ob Triathlet oder nicht. Und das war das Ziel. Leute bewegen und mit kleinstmöglichen Hindernissen an der Sache teilhaben lassen. Aus 10 Bundesländern haben sich Sportler beteiligt, besonders glücklich macht uns, dass viele Starter vorher kaum oder gar keinen Sport gemacht haben und sicherlich nie an einem klassischen Triathlon teilgenommen hätten.

5. Das Show-Ballett Formel I in den Zeiten von Corona

Wir können uns noch genau an den 13. März erinnern, als unsere Tänzer begeistert ins Tanzstudio kamen: „Hurra, wir haben jetzt verlängerte Osterferien!“ Doch dann kam wohl für jeden das böse Erwachen und die Kinder saßen zu Hause. Keiner durfte sich mehr mit den Freunden treffen und an das gemeinsame Tanzen war zu diesem Zeitpunkt nicht zu denken. Auch unsere künstlerische Leiterin fiel zuerst in eine kurze Depressionsphase. Dann sprudelten aber wieder die Ideen und sie machte sich ans Werk. Anfangs nahm sie zu Hause in der Küche/ im Hof kleine Schrittkombinationen auf und schickte diese per E-Mail bzw. WhatsApp an die Kinder und Jugendlichen. Für jede Altersgruppe erarbeitete sie neue Dinge (für unsere Kindergartengruppen, Grundschulkinder sowie Jugendlichen) und so fand plötzlich die Probe bei den Tänzern zu Hause vor dem Computer statt. Einmal Homeschooling anderer Art. Am Ende entstanden in jeder Gruppe neue Tänze und alle übten zu Hause fleißig. Anfang Juni durften wir dann unser Tanzstudio wieder eröffnen und hier zeigten sich die Ergebnisse. Die Kinder und Jugendlichen hatten zu Hause so begeistert geübt, dass wir an den neu entstandenen Choreographien nur noch ein wenig feilen mussten und die Tänze waren bühnenreif. Dies konnten wir dann am 13. September beim Picknick-Dance-Konzert in Jenaer Paradies unter Beweis stellen. Am Ende können wir sagen, dass durch die Videochats unsere Tänzer ihre Kreativität entwickeln konnten. Manch ein Kind, dass in den Proben sehr still war, entpuppte sich vor der heimischen Kamera als wahres Tanztalent. Auf diese Weise konnte das Selbstvertrauen entwickelt werden. Auch unsere Eltern waren begeisterte Zuschauer bei den Videochats und manch einer hat sogar fleißig mittrainiert und gleichzeitig etwas für die eigene Fitness getan. Die Begeisterung war so groß, dass im September gleich eine neue Elterntanzgruppe ins Leben gerufen wurde, die nun regelmäßig im Tanzstudio trainiert. Um nicht in Vergessenheit zu geraten, haben wir bei YouTube einen Chanel erstellt. Ein erstes Video kann man da vom Picknick- Dance-Konzert (Jerusalema Challenge) sowie den Tanz „Traum“ sehen. Weitere werden demnächst folgen. Auch bei Facebook und Instagram waren wir sehr aktiv.

6. Das Begegnungszentrum „Closewitzer Straße“ e.V. und die Seniorenbegegnungsstätte „Jahresringe“ e.V.

Durch Corona schlossen sich nicht nur die Türen der Seniorenbegegnungsstätten in Jena-Nord, die Senioren*innen verloren über Nacht viele Kontakte zu ihrer gewohnten Außenwelt. Viele zogen sich ängstlich und einsam in ihre 4 Wände zurück. Viele neue Informationen und Verordnungen von Bund, Ländern und der Stadt Jena führten natürlich auch zu vielen Fragen und Verwirrungen. In dieser Situation war es nun an der Zeit im bestehenden Netzwerk in Jena-Nord Ideen zu finden und schnellstmöglich umzusetzen, um allen Senioren*innen hier Anlaufstellen zu schaffen, für den Austausch von Informationen und Hilfsangeboten. Wir Mitarbeiterinnen des Begegnungszentrums „Closewitzer Straße“ e.V. und der Seniorenbegegnungsstätte „Jahresringe“ e.V. zögerten nicht lange und saßen sofort an einem Tisch. Innerhalb weniger Tage hatten wir uns einen Plan zurechtgelegt, nach welchem wir bis heute sehr gut arbeiten und keinen der Senioren*innen vergessen können und wollen. Sei es das „Rund-um-die-Uhr-Sorgentelefon“, die vielen Einkaufshilfen, die Hilfe in allen Bereichen des täglichen Lebens, das Organisieren von mobilen Essenanbietern und die fleißige Hilfe unserer „Telefonbeauftragen“, welche jede Woche eine selbst bestimmte Gruppe von Senioren*innen angehört und deren Probleme und Sorgen an uns weitergeleitet haben. So musste niemand mit seinen Sorgen allein sein und wir konnten unsere Angebote noch weiter in unser Stadtgebiet streuen. Neben unseren Aktivitäten für unsere Senioren*innen in Jena-Nord unterstützten wir natürlich auch andere Ideen und Aktionen unserer Partner, wie z.B. die Osterkörbchen-Aktion und die darauffolgende Blumengrußaktion für die Seniorenheime der Stadt Jena.

Um aber zu vielen Anfragen entgegenzuwirken und Aufklärung zu leisten, haben wir begonnen, in regelmäßigen Abständen Briefe für all die Senioren*innen zu erstellen: ein paar nette Zeilen und ein „Lebenszeichen“ aus den Begegnungsstätten, Informationen über unsere tägliche Arbeit, kleine selbst gebastelte Gesten, eine kleine Aufmerksamkeit zum Oster- und zum Weihnachtsfest, aktuelle Informationen, ein paar Übungen für daheim zur körperlichen und geistigen Fitness und in Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Jena, immer aktuelle Informationen zu neuen „Betrugs-Maschen“ gerade während der Corona-Zeit.

Einer unserer Briefe war dann aber bald mit einem sehr wichtigen, vielleicht auch modisch nicht mehr wegzudenkenden Utensil gefüllt - unserer Mund-Nasen-Bedeckung. Die Maskenpflicht konnte auch die Begegnungsstätten nicht aus dem Konzept bringen, haben wir doch ein so tolles ehrenamtliches Team von Näherinnen, welche uns binnen weniger Tage über 400 Masken genäht haben. In kurzer Zeit erarbeiteten wir Veranstaltungspläne bis Weihnachten, es sollten in diesem Jahr noch einige Höhepunkte anstehen, um die letzten Monate ein wenig in den Hintergrund rücken zu lassen. Doch dann die nächste Bremse für uns alle, der zweite Lockdown Anfang November folgte. Wieder setzten wir uns zusammen und entwickelten neue Ideen, um noch mehr Senioren zu erreichen, diesmal der gesamten Stadt Jena. Es entstand gemeinsam mit Ralf Kleist, dem Sozialmanagement von Jenawohnen und unseren beiden Begegnungsstätten die „Initiative gegen Einsamkeit im Alter“. Gerade in der Weihnachtszeit ist es uns wichtig, den Senioren mit einer kleinen Geste, Freude in ihre Wohnzimmer zu bringen. Wir haben uns in diesem so ganz anderen Jahr in der „Initiative gegen Einsamkeit im Alter“ zusammengetan, um besonders die älteren Mitbewohner nicht aus dem Blick zu verlieren und werden in den kommenden Wochen ca. 600 liebevoll bestückte Päckchen an Jenaer Senioren*innen verteilen.

7. Handballverein Jena 90 e.V.: Trainingsformate im Lockdown 2.0

Dunkle und kalte Winterwochen standen nach einer erneuten Aussetzung des Spiel- und Trainingsbetriebes bevor. Mit der Ungewissheit, zu welchem Zeitpunkt eine Wiederaufnahme der Saison erfolgen könnte, besteht seitdem die Hürde, den Fitnesszustand so gut es geht beizubehalten, gleichzeitig das Mannschaftsgefüge nicht zu verlieren und als Verein zusammenzurücken. In erster Linie bewiesen sich hier neben individuell gestalteten Trainingsplänen gemeinsame Online-Trainingseinheiten als geeignetes Mittel. Die Teams schwitzen digital. Auf der Suche nach einer weiteren Möglichkeit, um alle Vereinsmitglieder dennoch zur sportlichen Betätigung zu motivieren und den Zusammenhalt beizubehalten, wuchs die Idee einer Bewegungs-Challenge. Schaffen wir es, gemeinsam und innerhalb von vier Wochen insgesamt 10.000 Bewegungskilometer zu Fuß oder mit dem Rad zu sammeln? Ungeachtet des Novemberwetters erbrachten 100 LäuferInnen und über 60 RadfahrerInnen aller Altersstufen, von den 5-jährigen Minis bis hin zu unseren SportlerInnen im gereiften Alter, Aktive und TrainerInnen ebenso wie der Vereinsvorstand täglich zahlreiche Leistungen und teilten diese untereinander. Der durchweg motivierende Effekt durch die Leistungen Anderer und das näher rückende Gesamtziel hielt bis zum letzten Tag an, um schließlich das gesteckte Ziel von 10.000 Kilometer zu erreichen. Als besondere Motivation unterstützte leoticket, der Betreiber des erst kürzlich und coronabedingt gegründeten HBV-Online-Ticketportals, mit einer Spende von 0,20 Euro je gelaufenem/gefahrenen Kilometer unsere Aktion.

8. SV 08 Rothenstein e.V.: Trainieren für den guten Zweck

In unserer nun mehr als 100-jährigen Vereinsgeschichte wurden wir noch nie vor eine derart komplexe Ausnahmesituation und deren Herausforderungen gestellt. Innerhalb kürzester Zeit brach das gesamte Vereinsleben, welches durch das Knüpfen und Leben sozialer Kontakte mit einhergehender sportlicher Ertüchtigung mit sozialer Kompetenz geprägt ist, vollständig zusammen. Nachdem uns schnell klar wurde, dass wir unsere Vereinsmitglieder nicht über einen längeren Zeitraum mit Trainingsplänen zu Hause sich selbst überlassen können, entwickelten wir eine Idee mit unglaublicher Strahlwirkung. In enger Zusammenarbeit mit unserer 1. Männermannschaft erschufen wir das Projekt "Trainieren für einen guten Zweck"! Es wurde ein vereinsinterner Wettstreit initiiert, um in den einzelnen Gruppen und Mannschaften möglichst viele Jungs und Mädchen für diese Idee zu gewinnen! Für jeden zurückgelegten Kilometer, egal ob zu Fuß oder per Rad, spendeten eigens akquirierte Sponsoren Beträge entsprechend ihren Möglichkeiten. Dieses so auf sportlichen Weg erarbeitete Geld wollten wir dann wiederum einem sozialen Zweck zukommen lassen, da unser eigenes Ziel die Fitness und Gesunderhaltung unserer Mitglieder war. Sagenhaft, welch Synergien freigesetzt wurden! Nahezu der gesamte Verein motivierte sich untereinander und in eigens eingerichteten Portalen zur Dokumentation entwickelte sich rasch ein richtiger Wettkampf. Mit überwältigender Mehrheit wurde der Wünschewagen des ASB Jena als Empfänger ausgewählt. Nach mehreren Wochen harten Trainings kamen sagenhafte 8548 Kilometer zusammen. Diese wurden einem glücklichen ASB in Form von stolzen 4200 Euro überreicht.

9. AndersGleich e.V.: Auf digitalen Inklusions-Wegen

Unser Verein ist ein noch sehr jung - er wurde Ende 2016 ins Vereinsregister Jena aufgenommen. Seitdem arbeiten alle 9 Vereinsmitglieder ehrenamtlich daran, Inklusion von Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen in Jena und Umgebung voranzubringen. Unser Anliegen ist es, besonders im Freizeit- und Bildungsbereich Angebote zu machen, die junge Menschen in der alltäglichen Teilhabe an unserer Gesellschaft unterstützen. In der Lockdown-Zeit im März diesen Jahres sind zunächst schlagartig alle regelmäßigen Angebote des Vereins und die Netzwerkarbeit zum Erliegen gekommen. Um jedoch den Kontakt zu den Teilnehmern unserer Angebote nicht zu verlieren, entwickelten wir ein niederschwelliges Videokonferenz-Format, in dem wir wöchentlich auf medialer Ebene weiterhin für alle Interessierten da sein konnten: Das Projekt "Hotspot Laptop" begann Anfang April und wurde sofort von vielen jungen Menschen mit Einschränkungen genutzt. In den Zoom-Meetings, die von bis zu 14 Teilnehmern wahrgenommen worden, kam es zu regem Austausch. Außerdem hielten wir im Verein über Telefonate sowie über Sprach- und Textnachrichten so gut wie möglich Kontakt zu den jungen Menschen. Im Mai gelang es uns Dank Jenakultur einen entsprechend großen Raum im Stadtzentrum zu finden, um unter einem strengen Hygieneschutzkonzept wieder Proben für die inklusive Rockband "HandyCap" anzubieten. Ab Juni durften wir dann auch wieder den Raum in der UniverSaale Schule für "Musikbaustelle Open Stage" nutzen, natürlich auch nur nach einem mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Hygieneschutzkonzept. In den Sommerferien konnten wir glücklicherweise eine Projektwoche aus der Reihe "Musikbaustelle" in leicht abgeänderter Form im JBBZ Polaris umsetzten. Hier gelang es uns, die Abschlusspräsentation, die vor der Covid-19 Pandemie immer im Rahmen eines gemeinsamen Konzertes für Eltern und Freunde im jeweiligen Jugendzentrum stattfand, als Live-Videostream im Internet für alle Interessierten zu zeigen. Seit November mussten wir alle regelmäßigen Angebote, die soziale Begegnungen beinhalten, aussetzen und sind auf das Videokonferenzformat "Hotspot Laptop" ausgewichen. Seit Anfang November treffen sich die an Austausch und Begegnung interessierten jungen Menschen im Rahmen von Zoom-Meetings auf Bildschirmen. Dies werden wir wohl noch bis Ende des Jahres und darüber hinaus als einzige Form der Begegnung nutzen müssen.

10. Förderverein Kindertagesstätte Weltentdecker e.V.: Vereinsleben in Corona-Zeiten

Wir sind der Förderverein Kindertagesstätte Weltentdecker e.V. in Jena-Nord. Ziel unseres Vereins ist die Förderung und Unterstützung der Bildung, Erziehung und Persönlichkeitsentfaltung der Kinder der Kita Weltentdecker. So konnten wir als Förderverein mit Spenden und Geld aus dem Bürgerbudget den Sportplatz erneuern. Der vorher fast unbespielbare Teil des Kindergartens ist für alle Kinder nutzbar geworden. Natürlich ist auch Corona an uns nicht spurlos vorbeigegangen. Ein Hauptquelle der Einnahmen des Vereins sind zum Beispiel kleine Kuchenbasare, Ausgabe von Leckereien und Glühwein zum Martinsumzug, der Verkauf von gemeinschaftlich gebastelten Weihnachtsgestecken. Leider musste all dies seit dem Auftreten des Coronavirus abgesagt werden. Trotz Wegfalls der Einnahmen kann der Verein aufgrund eines kleinen Polsters weiterhin seinen Zweck erfüllen und wir hoffen darauf, dass sich die Bedingungen im kommenden Jahr wieder verbessern Jahr werden. Wir versuchten, das Vereinsleben aufrecht zu erhalten. So haben wir die Jahreshauptversammlung digital organisiert, setzen bezüglich der Einnahme dieses Jahr vermehrt auf Bildungsspender und Amazon-Smile und haben dafür eine Werbeaktion gestartet, nehmen an der Rewe-Aktion “Scheine für Vereine” teil und organisieren unsere Weihnachtsfeier digital und werden uns dazu mit Abstand vor dem jeweiligen Computer einfinden.