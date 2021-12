Stockbetrunken durch Parkhaus - randaliert und politische Schmierereien

Jena. Die Meldungen der Polizei für Jena.

Autofahrer im Parkhaus gestellt und Schlimmeres verhindert

Samstagmorgen kurz nach 6 Uhr teilte der Polizei Jena eine Zeugin mit, dass in einem Parkhaus im Stadtzentrum von Jena ein offensichtlich betrunkener Autofahrer unterwegs ist. Der Mann soll sehr unsicher fahren und im Parkhaus versuchen anstatt, der Ausfahrt fälschlicherweise die Einfahrt zu nutzen.

Die Polizeibeamten konnten den Mann mit seinem Pkw noch im Parkhaus feststellen. Starker Alkoholgeruch schlug den Kollegen entgegen, als sie den 36-jährigen Volvofahrer ansprachen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Test ergab 2,74 Promille. Anschließend wurde im Klinikum Jena eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

Randaliert und politische Schmierereien

Sonntagmorgen kurz nach 2 Uhr wurde ein Zeuge in seinem Büro in der Ernst-Abbe-Straße auf laute Geräusche aufmerksam, welche von der Straße kamen. Als er nachschaute, sah er 4 Jugendliche, welche Mülltonnen umgeworfen hatten. An der dortigen Hausfassade wurden zudem noch 5 frische Graffiti-Schriftzüge mit schwarzer Farbe aufgesprüht. Polizeibeamte konnten die Täter nicht mehr feststellen. Die Schriftzüge haben einen politisch motivierten Hintergrund. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt.

