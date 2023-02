Störung im Wasserwerk Porstendorf ist behoben

Jena. Die Menschen in Porstendorf, Neuengönna und Golmsdorf können das Trinkwasser wieder wie gewohnt nutzen. Zuvor hatte es eine Störung im Wasserwerk Porstendorf gegeben.

Nach der Störung im Wasserwerk Porstendorf liegt die Chlorkonzentration in Porstendorf, Neuengönna und Golmsdorf seit Dienstagabend wieder unter den Grenzwerten. Das Trinkwasser kann wie gewohnt verwendet werden, teilt der Zweckverband Jenawasser mit.

Die ausschließliche Einspeisung von frischem Trinkwasser in das Versorgungsnetz und durchgeführte Rohrnetzspülungen zum Wasseraustausch hätten schnell Erfolg gezeigt. Außerdem sei eine neue Chlordosieranlage im Wasserwerk installiert und korrekt eingestellt worden. Die zusätzliche Einspeisung aus dem Wasserwerk Jenalöbnitz in das Versorgungsgebiet der Porstendorfer Aufbereitungsanlage könne am Mittwoch wieder außer Betrieb genommen werden, so dass die Trinkwasserversorgung dann überall in gewohnter Weise erfolgt.

Nach einem Defekt wurde in der Nacht zu Dienstag aus dem Wasserwerk Porstendorf Wasser mit erhöhtem Chlorgehalt ins Trinkwassernetz eingespeist. Das Wasserwerk Porstendorf versorgt rund 1000 Einwohner in Porstendorf, Neuengönna und Golmsdorf mit Trinkwasser.

Drei Dörfer im Norden von Jena: Starker Chlorgeschmack im Trinkwasser