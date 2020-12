Straßenbahn beschmiert - gegen Brücke gefahren - mehrere Kellereinbrüche

Straßenbahn beschmiert

Unbekannte besprühten eine abgestellte Straßenbahn in der Naumburger Straße. Im Zeitraum von 1.30 Uhr bis 3.45 Uhr am Montagmorgen brachten die Täter einen Schriftzug über die gesamte Länge in verschiedenen Farben auf. Die Schadenhöhe ist noch nicht bezifferbar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 zu melden.

Mehrere Kellereinbrüche

Am Sonntagvormittag meldete eine Bewohnerin aus der Gotthard-Neumann-Straße in Jena, dass Unbekannte ihren Keller gewaltsam geöffnet hatten. Vor Ort konnten dann noch zwei weitere geöffnete Keller festgestellt werden. Die Täter entwendeten mehrere Lebensmittel sowie Getränke im Gesamtwert von ca. 200,- Euro und konnten unerkannt entkommen.

Mit Brücke kollidiert

Gegen 5 Uhr am Montagmorgen fuhr ein 53-jähriger Fahrer eines Toyota auf der Umgehungsstraße von Kahla in Richtung Jena. Kurz vor Oelknitz kam dieser an einer Behelfsbrücke nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem Brückengeländer. Dabei verletzte sich der Fahrer. Wie sich im Nachgang herausstellte, stand der 53-Jährige unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im einsetzenden Berufsverkehr kam es zu kurzzeitigen Behinderungen.

