Straßenlaternen als Lademöglichkeit für E-Fahrzeuge

Jenaer Straßenlaternen in der Zitzmannstraße. Kann man an Jenaer Straßenlaternen bald sein E-Auto laden? Das zumindest wünscht sich die SPD:

Jena. SPD-Fraktion will Ausbau in Jenaer Großwohngebieten voranbringen.

Mit einer Initiative für den Stadtrat will die SPD-Fraktion erreichen, dass auch in den Jenaer Großwohngebieten der Ausbau an Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge vorangetrieben wird. Mit einer Beschlussvorlage soll der Oberbürgermeister deshalb nun beauftragt werden gemeinsam mit den Stadtwerken ein Konzept vorzulegen, wie die vorhandenen Straßenlaternen zu Ladestationen für E-Autos aufgerüstet werden können. Dies geht aus einer Mitteilung der Fraktion hervor.

Die E-Mobilität verzeichnete in den letzten Jahren auch in Jena einen stetigen Zuwachs. Für das notwendige Laden der E-Autos gibt es aber ein sehr ungleich verteiltes Angebot. Der Ausbau an öffentliche Lademöglichkeiten kommt sehr langsam voran und kann bisher nur an wenigen zentralen Plätzen angeboten werden.

Bürger, welche in Großwohngebieten leben und öffentliche Stellflächen nutzen, werden durch das geringe Angebot einer öffentlichen Ladeinfrastruktur benachteiligt. „Die Aufrüstung von Straßenlaternen wäre ein Anfang, in den Wohngebieten relativ schnell und unkompliziert Ladestationen bereitzustellen. Straßenlaternen als Ladestationen, werden bereits in vielen Städten angeboten und haben sich dort bewährt. Mit der Einbeziehung der Stadtwerke Jena soll zudem künftig eine einheitliche und nutzerfreundliche Bezahlmethode gewährleistet werden“ ,so Johannes Schleußner, Mitglied der SPD-Fraktion. red