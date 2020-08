Mit von der Partie: Thomas Philipp, Bonni and the Scotts, Rudi Tuesday Band und Acki und Mick.

Straßenpflaster-Festspiele in Jena: Musik für Flaneure und konzentrierte Zuhörer

Die Straßenpflaster-Festspiele erlebten am Samstag ihre dritte Auflage. Mit von der Partie waren Thomas Philipp, Bonni and the Scotts, Rudi Tuesday Band sowie Acki und Mick (Foto).

Sie spielten zwischen dem Johannisplatz und dem Löwenenbrunnen, Musik für Flaneure und konzentrierte Zuhörer, denn nicht wenige Menschen blieben stehen und lauschten. Am kommenden Samstag werden die Straßenpflaster-Festspiele fortgesetzt.