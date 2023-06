Am Montag beginnen die Bauarbeiten in der Schlossgasse. (Symbolbild)

Straßensperrungen aufgrund von Bauarbeiten in Jenaer Innenstadt

Jena. Die Stadtwerke Jena-Pößneck setzen den Ausbau des Fernwärmenetzes in Jena fort. Darauf müssen sich die Bewohner einstellen:

Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck informieren darüber, dass sie den Ausbau des Fernwärmenetzes in der Jenaer Innenstadt fortsetzen. Dafür beginnt das Unternehmen am Montag, 12. Juni mit Tiefbauarbeiten in der Schlossgasse.

Zum Anschluss weiterer Gebäude an die Wärmeversorgung sollen rund 36 Meter Fernwärmeleitung neu verlegt werde. Parallel dazu erneuert der Zweckverband JenaWasser 75 Meter Mischwasserkanal. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende September andauern.

Gearbeitet wird im Bereich zwischen der Einmündung Hinter der Kirche bis zum Gebäude Schlossgasse 20. Die Schlossgasse bleibe für die Dauer der Arbeiten gesperrt. Für die Einschränkungen bitten die Stadtwerke Energie um Verständnis. Von den rund 60.000 Haushalten in Jena werden aktuell etwa 34.000 mit Fernwärme von den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck versorgt. Im Bereich der Innenstadt und im Damenviertel setzen die Stadtwerke Energie verschiedene Maßnahmen zum Ausbau des Fernwärmenetzes und zur Anschlussverdichtung in bereits mit Fernwärme erschlossenen Gebieten um.

Konkrete Schritte um klimaneutral zu werden

Parallel haben erste Planungen für einen darüber hinaus gehenden Ausbau des Fernwärmenetzes begonnen. Zudem haben die Stadtwerke im Rahmen ihrer Wärmenetzstrategie 2040 konkrete Schritte definiert, wie sie die bislang noch zu 98 Prozent aus fossilem Erdgas gewonnene Fernwärme bis spätestens 2040 klimaneutral erzeugen können.

Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie online unter: www.stadtwerke-jena.de/warmenetzstrategie.