Streetart, Skaten, Tanzen im Jenaer Paradies

Streetart in Jena

Jena. Ferienworkshops im Eastside Jena

Eine abwechslungsreiche Ferienwoche können Kinder und Jugendliche von 10 bis 27 Jahren ab Montag mit dem Awo Jugendzentrum Eastside im Paradies erleben.

Rund um das kleine Glashaus neben dem Skatepark finden verschiedene Workshops statt. Dort kann man sich beim Skaten oder BMX-Fahren beweisen oder auch das Rollschuh-Skaten für sich entdecken. Wer auf Musik steht, kann sich als DJ ausprobieren, im Tanz-Workshop lernt man garantiert noch etwas Neues. Graffiti-Profis vermitteln das Abc der Streetart.

Geplant sind auch Fahrten in den Thüringer Skatepark XXL Mühlhausen oder nach Leipzig zu einem Streetartausflug. Am Freitag endet die Woche in einer gemeinsamen Präsentation und einem Fest für alle Beteiligten.

Durch die Unterstützung des Carl-Zeiss-Bildungsfonds und der Jenaer Initiative „Sunfried“ konnte das Jugendzentrum die Workshopkapazitäten noch einmal aufstocken, sodass es in allen Workshops noch vereinzelte Restplätze gibt.

Kosten: 10 Euro, Anmeldungen und Infos unter www.eastside-jena.de