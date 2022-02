Streit an Tankstelle: Kunden beschimpfen sich so sehr, dass Polizei kommen muss

Jena. Zu einem Streit an einer Tankstellenkasse ist es in Jena gekommen. Die Polizei musste eingreifen.

Zu einem Streit zwischen einer Frau und einem Mann ist es am Dienstagvormittag in einer Tankstelle in der Camburger Straße in Jena gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, war ein 41-Jähriger mit seinem Sohn im Verkaufsraum der Tankstelle. Wegen eines Sonderwunsches des Mannes bildete sich an der Kasse eine Schlange.

Das ärgerte eine 70-Jährige, die am Ende der Schlage stand, derart, dass sie den 41-Jährigen beleidigte.

Das ließ der Mann aber nicht auf sich sitzen und äußerte sich ebenfalls verbal abfällig gegenüber der älteren Dame. Beide Parteien erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.