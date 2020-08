Streit eskaliert: Polizei Jena ermittelt gegen illegalen Angler

In Jena wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung an einem Privatteich gerufen(Symbolbild).

Jena. Die Polizei musste für einen Fall in Jena ausrücken, bei dem ein Mann an einem Teich unerlaubt angelte. Er wollte zudem einen Zeugen verletzen.

Am Mittwochnachmittag ist die Polizei zu einem Streit mit einem Angler in die Lützowstraße gerufen worden. Laut Angaben der Polizei sprach ein Anwohner einen 32-jährigen Mann an, der unerlaubt an einem Teich geangelt hatte.

Es sei zu einem Streitgespräch zwischen beiden Männern gekommen, das kurze Zeit später eskaliert sei. Der 32-Jährige habe den Zeugen versucht zu schlagen, sei dann aber auf sein Fahrrad gestiegen und geflohen.

Nur wenig später sei der Mann erneut am Tatort eingetroffen. Beamte, die hinzugerufen worden waren, konnten den 32-Jährigen stellen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Polizisten veranlassten außerdem eine Blutentnahme.

Gegen den Angler wird nun nicht nur wegen versuchter Körperverletzung und Hausfriedensbruch, sondern auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

