Streit im Treppenhaus in Jena - Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Jena. Bei zwei 35-jährigen Männern aus Jena kommt es zu einem handfesten Streit im Treppenhaus. Die Polizei rückt an.

Das Aufeinandertreffen zweier 35-jähriger Männer, im Treppenhaus der Felix-Auerbach-Straße in Jena führte am Montagabend zu einer verbalen Auseinandersetzung. Einer der beiden verlor die Fassung und schlug mehrfach mit der Faust auf den anderen ein, berichtet die Polizei. Anschließend trat er auf dessen Telefon und verschwand aus dem Treppenhaus. Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.

Drei Frauen begehen Sachbeschädigung

Mit dem Statement "Kein Bock auf Macker" machten in der Nacht vom Montag auf Dienstag drei Frauen auf sich aufmerksam, berichtet die Polizei. Kurz nach Mitternacht bemerkte ein Zeuge, wie sich drei Personen künstlerisch an einer Hauswand im Magdelstieg in Jena zu schaffen machten und informierte die Polizei. In der Nähe konnten die jungen Frauen aufgegriffen werden. Ob es sich bei dem Text um die Verarbeitung von Liebeskummer oder um feministischen Groll handelt bleibt unklar, da sich die Frauen zu ihrer Motivation nicht äußern wollten. Fest steht jedoch, dass sie sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Am Montagabend kochte sich eine 93-jährige Dame in Jena ihr Abendessen. Kurz unbeobachtet gelassen verbrannte dieses und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war laut Polizei schnell vor Ort. Die Frau kam zur Vorsorge ins Krankenhaus, sonstiger Schaden ist zum Glück nicht eingetreten.

Während des Kontrollgangs am Montagmorgen stellte der Hausmeister der Gemeinschaftsschule Galileo in Jena eine eingeschlagene Fensterscheibe im Erdgeschoss fest. Wie sich heraus stellte, haben Kinder unweit der Scheibe mit einem Ball gespielt und dabei ist jene zu Bruch gegangen. Hätte sich der oder die Ballsportler/in gleich beim Hausmeister gemeldet, hätte ihm das die Sorge um einen möglichen Einbruch erspart.

Mehr Nachrichten der Polizei aus Thüringen