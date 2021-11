Streit in Jena eskaliert: Autofahrer bremst 21-Jährigen auf Simson aus und verdreht Helm

Jena. Ausgebremst und Helm verdreht: Streit unter Verkehrsteilnehmern gibt es immer wieder, allerdings ist ein Konflikt in der Wiesenstraße in Jena ausgeartet.

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem jungen Simson-Fahrer und einem Autofahrer ist es am Sonntagnachmittag in der Wiesenstraße in Jena gekommen.

Der 21-Jährige war mit seinem Moped unterwegs, als er plötzlich von einem weißen Renault mit überhöhter Geschwindigkeit überholt wurde. Wegen dieses Fahrmanövers erschreckte sich der Mann auf seinem Roller und gestikulierte wütend Richtung Autofahrer. Dieser wiederum bremste den 21-Jährigen bis zum Stillstand ab, stieg aus seinem Fahrzeug aus und ging auf den Moped-Fahrer zu. Er griff nach dem Helm des Simson-Fahrers, verdrehte ihn auf dem Kopf des Mannes und stieß den 21-Jährigen samt Moped um, so dass dieser stürzte und dabei leicht verletzt wurde. Anschließend stieg er wieder zurück in seinen Wagen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon.

Polizisten konnten ihn schließlich zu Hause aufspüren. Zum Vorfall wollte er keine Angaben machen, allerdings ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,81 Promille. Der 35-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

