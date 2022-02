Streit in Schule in Kahla - Schläge in Jena angedroht

Die Meldungen der Polizei für Jena und den Salae-Holzland-Kreis.

Streit in der Schule

Streit in der Schule gab es am Donnerstagmorgen in Kahla. Zwei Teenager begannen einen verbalen Disput miteinander lautstark auszutragen. Allerdings fehlte dann laut Polizei im Streitgespräch vermutlich die argumentative Grundlage, denn der 17 Jahre alte Junge und der 14-Jährige gingen plötzlich aufeinander los. Durch das Eingreifen der Lehrer konnten die beiden Streithähne getrennt werden. Gegen Beide wurde nun eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Ab jetzt zu Fuß

Zu Fuß muss nun ein 17-Jähriger aus Eisenberg gehen, denn Unbekannte haben aus dem Keller sein Mountainbike der Marke Cube gestohlen. Der junge Mann teilte am Donnerstagnachmittag mit, dass am Vorabend noch alles in Ordnung war und auch das Rad an seinem Platz stand. Als er nun zu einem Termin radeln wollte, stellte er fest, dass Unbekannte die Scharniere der Kellertür rausgeschraubt hatten, um so in den Abstellraum zu kommen und entwendeten so das Bike.

Schläge angedroht

Ein 39-Jähriger bat am Donnerstagnachmittag die Polizei um Hilfe, da ihm von einem Mann Schläge angedroht wurden. Der Zeuge war in Richtung Wiesenstraße unterwegs. Eine Gruppe von sieben Personen hatte scheinbar ebenfalls den gleichen Weg. Auf Höhe der Straße "Am Saaleufer" wurde der 39-Jährige von einem Mann aus der Gruppierung angehalten. Plötzlich stellte sich der Mann dem 39-Jährigen in den Weg, hob beide Fäuste und drohte dem Zeugen Schläge an. Der 39-Jährige konnte sich dem vermeintlich kurz bevorstehenden Angriff entziehen und die Polizei informieren. Die Beamten konnten die Gruppierung feststellen und die Identitäten klären, sodass der Täter aus der Anonymität geholt wurde.