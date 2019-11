So langsam wird die Frage „Wo ist das Theater?“ – Titel eines Stücks aus dem Spielplan des Theaterhauses Jena – besonders aktuell. Denn seit Neuestem ist der Theatervorplatz nicht mehr vom Engelplatz aus zu sehen, weil ein geschlossener Bauzaun davor steht.

Damit grenzt sich das Theaterhaus zwar optisch ganz gut von der Baustelle ab, aber nicht vom typischen Baustellenlärm. Und so erfreute sich jetzt die Presseprobe zum neuen Stück „Geht das schon wieder los – White Male Privilege“ einer akustischen Bagger-Untermalung.

Die drei Akteure des neuen Schauspiels Andrè Hinderlich, Mona Vojacek Koper und Charlotte Puder hatten’s nicht leicht, meisterten die Situation aber professionell. Es bleibt zu hoffen, dass die Premiere ohne Bagger-Begleitmusik über die Bühne geht.

"Geht das schon wieder los" heißt das neue Stück am Theaterhaus Jana mit André Hinderlich, Mona Vojacek Koper (rechts) sowie Charlotte Puder Foto: Foto: Joachim Dette

Stichwort Bühne. Sie präsentiert sich als eine Manege oder auch Arena. Das heißt, an allen vier Seiten des Bühnen-Rondells wurden Sitzreihen aufgebaut. Die ersten Reihen rücken also ganz nah heran an das Geschehen, bei dem es um eine Auseinandersetzung geht, die von drei Mitarbeitern eines internationalen Magazins ausgetragen wird.

Die Drei befinden sich in einer misslichen Lage. Sie haben ein Titelbild verantwortet, das eine schwarze Frau zeigt. Doch an der Art der Darstellung stoßen sich Teile der Öffentlichkeit, die hier ein rassistisches Stereotyp sehen.

Es kommt zu den heute bekannten Eskapaden in den sozialen Medien des Internets. Und außerdem erwarten die Drei auch noch den Schuldspruch aus der US-amerikanischen Mutterredaktion.

So entwickelt sich ein Disput vom „Das war doch ganz anders gemeint“ bis zum heftigen Streit, wobei sich rassistische und sexistische Seiten offenbaren. Und so bleibt der Ausgang des Stücks weitgehend offen, was jeder Zuschauer mit sich selbst ausmachen muss.

Übrigens ist das Stück inzwischen von der Realität eingeholt worden – und zwar von der deutschen Redaktion des Elle-Magazins, in dessen aktueller Ausgabe unter dem Motto „Black is Back“ das Titelbild nicht etwa eines schwarzen Models, sondern eines weißen Models abgebildet ist. Die Redaktion musste sich entschuldigen.

Premiere am Donnerstag, 21. November; weitere Vorstellungen: 28., 29., 30. November sowie 6. und 7. Dezember, jeweils 20 Uhr (außer 29. November, 19 Uhr)