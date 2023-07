Streit um Parkbank endet in Jena in Handgreiflichkeiten - Radfahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Eine Radfahrerin wurde bei einem Unfall schwer verletzt - Ein Mann (55) und eine Frau (72) gerieten wegen einer Parkbank in einen heftigen Streit. Die Polizeimeldungen aus Jena:

Radfahrerin wird schwer verletzt

Ein Autofahrer übersah am Montagmorgen in Jena im Kreuzungsbereich Steinweg/ Am Eisenbahndamm eine Radfahrerin. Wie die Polizei mitteilte, beabsichtigte der 33-jährige Fahrer eines Chevrolets vom Steinweg nach links in Richtung Am Anger abzubiegen. Dabei habe er die entgegenkommende Radfahrerin übersehen. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die 49-jährige und verletzte sich dabei schwer.

Streit um Parkbank

Ein 55-jähriger Mann und eine 72-jährige Frau gerieten am Montagabend in der Ernst-Zielinski-Straße in Jena in einen Streit um eine Parkbank. Nach Angaben der Polizei hielt sich die Frau bereits mit zwei weiteren Personen auf der Bank auf als ein Mann hinzukam. Danach soll es zu einem Streit zwischen den beiden Personen gekommen sein, der dann in Handgreiflichkeiten endete. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Lagerfeuer trotz Waldbrandgefahr

Ein 42-jähriger Mann entzündete am Montagabend trotz Waldbrandstufe 4 ein Lagerfeuer unter einem Baum im Bereich der Saalebrücke Im Wehrigt. Laut Polizei kam die Feuerwehr Jena zum Einsatz und löschte das Feuer. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Berauschter E-Scooter-Fahrer

Der Fahrer eines E-Scooters wurde am Dienstagnacht in der Karl-Liebknecht-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Laut Angaben der Polizei konnte dabei festgestellt werden, dass dieser unter Einfluss berauschender Mittel das Fahrzeug führte. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.