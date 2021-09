Streit wegen Ofen eskaliert - Junge Frau landet auf Dach - Einbruch mit fünf Parkpollern scheitert

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Streit wegen Ofen eskaliert

In einer Eisenberger Kleingartenanlage eskalierte am Dienstagmittag ein Streit. Grund war ein Ofen in einem Bungalow. Der Rauch störte einen 66-jährigen Gartennachbarn derart, dass er dem Verursacher einen Besuch abstattete. Dabei schlug er dem 70-Jährigen ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Junge Frau landet auf Dach

Dienstagnachmittag ereignete sich ein Unfall auf der Landstraße 2315, kurz nach Ruttersdorf in Richtung Ascherhütte. Eine 21-jährige Fahrerin eines VW unterschätzte den kurvigen Streckenabschnitt. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach rechts von der Straße ab und geriet auf eine Böschung. In der Folge kippte der Pkw um und landete auf dem Dach. Der VW musste abgeschleppt werden, die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Einbruch mit fünf Parkpollern scheitert

Dienstagmorgen informierte ein Mitarbeiter eines Reha-Fachhandels in der Jenaer Platanenstraße die Polizei. Unbekannte hatten zuvor gewaltsam 5 Parkpoller entfernt und stießen mit diesen gegen die Eingangstür. Die Tür hielt der Gewalteinwirkung stand, es entstand jedoch Sachschaden.

Laterne umgefahren und umgeknickt

Dienstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall am Jenzigweg. Ein 72-jähriger Fahrer eines VW verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Diese wurde derart beschädigt, dass sie umknickte. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Schadens ist unbekannt.

Unbeabsichtigter Diebstahl

Der Ladendetektiv eines Elektronikmarktes in der Jenaer Goethestraße erwischte eine Ladendiebin am Dienstagnachmittag in flagranti. Die 51-Jährige passierte den Kassenbereich mit einem Saugroboter im Wert von ca. 150 Euro, ohne diesen jedoch zu bezahlen. Auf ihre Tat angesprochen gab sie an, dass ihre Gedanken bei einem dringenden Termin waren und sie deshalb den Bezahlvorgang vergaß. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Nach Unfall mit drei Verletzten geflüchtet

Bereits am Freitag, dem 30. Juli, ereignete sich in Jena Lobeda ein Unfall, bei welchem drei Personen verletzt wurden. Der Fahrer eines Ford mit norwegischen Kennzeichen befuhr die Karl-Marx-Allee und bog in die Theobald-Renner-Straße ein. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer zu weit nach links und kollidiert mit dem Kotflügel eines an der Ampel stehenden Toyota. In der Folge kommt der Unfallverursacher ins Schleudern und beschädigt zudem die Vorderachse des Toyotas. Alle drei Insassen des Toyota verletzten sich.

Danach flüchteten sich sowohl der Fahrer des Fords als auch sein Beifahrer zu Fuß in unbekannte Richtung. Bisherige Ermittlungen konnten den flüchtigen Fahrer bzw. Beifahrer ermitteln.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt die hier abgebildete Person und kann Angaben zu dessen Identität und Aufenthalt machen? Es soll sich um den Fahrer des Verursacherfahrzeuges handeln.

