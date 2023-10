Streit zwischen Radfahrern eskaliert – Briefkasten gesprengt – Auto beschädigt und geflüchtet

Jena. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena:

Zwei Radfahrer sind am Dienstagmorgen auf einem Radweg im Bereich des Jenaer Stadions aneinander geraten. Laut Polizei hatte einer der Männer den Abstand des anderen Radfahrers als zu gering empfunden, woraufhin es zum Streit kam. Dabei trat der Eine gegen das Vorderrad des Anderen, wodurch dieser stürzte und sich dabei verletzte. Am Fahrrad entstand zudem Sachschaden.

Briefkastenanlage beschädigt

Am Dienstagabend haben Unbekannte einen Böller angezündet und in die Briefkastenanlage eines Mehrfamilienwohnhauses in der Dorothea-Veit-Straße in Jena gesteckt. Durch die folgende Detonation wurde Sachschaden an der Anlage sowie an den darin befindlichen Zeitungen verursacht. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Unfall verursacht und geflüchtet

In der Nacht zum Dienstag ist ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen in der Bauersfeldstraße parkenden VW gefahren und verursachte dabei einen Schaden an der Beifahrertür. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen.

