Studenten-Tickets für Clowns-Kongress

Jena. Besondere Einladung für Studenten zum Sommerspektakel

Das Theaterhaus Jena lädt die Inhaber des Kulturtickets der FSU und der EAH zum Besuch der Vorstellungen am 13., 14. und 15. Juli, 21.30 Uhr auf dem Theatervorplatz ein. Mit der gültigen Thoska kann man sich in der Touristinformation Jena sein Ticket persönlich ohne weitere Zuzahlung abholen. Ebenso besteht die Möglichkeit, das Kulturticket an der Abendkasse einzulösen. Diese Tickets gelten in begrenzter Anzahl nur für Studierende und sind nicht übertragbar. Das Theaterhaus ruft die Studierenden auf: „Sichert euch schnell eure Karte für den Clowns-Kongress in der Touristinformation!“