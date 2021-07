Studierende der Universität Jena präsentieren Spiele und Reime aus den 1930er Jahren

Jena. Die Ausstellung wird am 6. August um 16 Uhr digital per Zoom eröffnet

Studierende des Instituts für Kunst- und Kulturwissenschaften untersuchten unter Leitung von Julia Pfeiffer die Geschichte von Kinderspielen in Thüringen im vergangenen Jahrhundert. Die Ergebnisse ihres Projektes präsentieren die Studierenden ab 6. August in einer Ausstellung an der Universität.

Was und wie haben Schulkinder in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gespielt? Gibt es Unterschiede zu den heutigen Spielen? Diese und weitere Fragen standen im Zentrum des Projekts. „Es gibt einige Reime und Fingerspiele für Kleinkinder, die wir auch heute noch kennen und verwenden“, gibt Julia Pfeiffer Einblicke in die Ergebnisse. Als Beispiele nennt sie den Zählreim „Das ist der Daumen, der pflückt die Pflaumen“ oder auch „Backe, backe Kuchen“. Bewegungsspiele wie das Hüpfspiel „Himmel und Hölle“ wurden bereits damals gespielt und sind heute noch beliebt. Grundlage der Ausstellung bilden Fragebögen aus den 1930er Jahren von der Landesstelle für Thüringer Volkskunde in Jena, die hierfür gemeinsam mit dem NS-Lehrerbund zusammenarbeitete. Darin wurde nach den Sitten und Bräuchen im damaligen Gau-Thüringen zu Geburt, Kindheit und Familie gefragt.

Die Ausstellung wird am 6. August um 16 Uhr digital per Zoom eröffnet und ist dann vom 9. bis 12. August im Ausstellungsraum (Raum 023) im Hauptgebäude der Friedrich-Schiller-Universität (Fürstengraben 1) zu sehen. Zur Vernissage und zum Besuch der Ausstellung wird um vorherige Anmeldung gebeten.

Mail: spielend2021@gmail.com