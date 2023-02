Studierendenfutter frisch im Jenaer Supermarktregal

Thomas Baier über den neuen Namen fürs Studentenfutter

In einer Universitätsstadt gehört Studentenfutter zu den Grundnahrungsmitteln weiter Teile der Bevölkerung. Denn mit einem hohen Gehalt an Vitamin B1 sowie Kalium, Kupfer und Magnesium hilft es dem Nervensystem enorm. Allerdings bekommen ältere Semester jetzt zunehmend Puls, seit auch beim Studentenfutter die geschlechtsneutrale Sprache Einzug hält. In unseren Kaufhallen steht neuerdings „Studierendenfutter“ in den Regalen.

Sprachlich ist das natürlich ganz schwere Kost, denn dem Namen nach wäre das Futter nur für Leute bestimmt, die zum Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme gerade studieren, denn genau das beschreibt das Partizip Präsens. Studenten sind aber auch mal bei einer Party oder gehen auf die Jagd. Wobei das Jägerschnitzel danach schon wieder so eine Sache ist: Müsste es nicht „Jagendenschnitzel“ heißen, egal ob das Ding nun als panierte Jagdwurstscheibe oder Schnitzel mit Pilzrahm daherkommt? Beim Bürgermeisterstück, einem saftigen Stück Rindfleisch, das früher für wichtige Leute der Stadtgesellschaft reserviert war, denken viele Leute ja nur deshalb an einen Mann, weil es in Jena bürgermeisternde Frauen noch nicht gab.