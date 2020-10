Sture Transporterfahrer legen in Jena Verkehr für 45 Minuten lahm - Verletzte nach Unfällen

Bauwagen wieder durchwühlt

Erneut brachen unbekannte Täter einen Bauwagen, welcher in der Nähe einer Gärtnerei in der Stadtrodaer Straße in Jena abgestellt ist, auf. In der Nacht zum Donnerstag entwendeten die Täter eine am Bauwagen angebrachte Wildkamera. Im Anschluss verschafften sie sich widerrechtlich und gewaltsam Zutritt zum Bauwagen und durchwühlten diesen. Im Anschluss verließen die Täter den Tatort, augenscheinlich ohne Beute, in unbekannte Richtung. Hinweise zum Sachverhalt nicht die Polizei Jena unter 03641-810 entgegen.

77-jährige Radfahrerin verletzt

Beim Abbiegen übersah am Donnerstagvormittag eine 49-jährige Fahrerin eines Audi ein Fahrrad neben ihr. Auf der Erlanger Allee wollte sie nach rechts in Richtung Klinikum abbiegen. Eine 77-Jährige Radfahrerin befand sich neben dem Pkw auf dem Radweg. Aufgrund der Unaufmerksamkeit der Autofahrerin kam es zum Zusammenstoß beider, in deren Folge sich die ältere Frau leicht verletzte.

Sture Transporterfahrer legen Verkehr für 45 Minuten lahm

Wegen Unnachgiebigkeit und Starrsinn von zwei Transporterfahrer kam am Donnerstag der komplette Verkehr in einer Nebenstraße Jena-Süd zum Erliegen. Gegen 14 Uhr fuhren ein 36-jähriger Mann und ein 34-Jähriger in der Fritz-Reuter-Straße. Beide wollten in entgegengesetzter Richtung eine Engstelle mit ihrem Transporter passieren. Weil keiner der beiden Männer nachgiebig war und den jeweils anderen die Durchfahrt gewähren wollte, kam es zu einem erheblichen Verkehrsstau, der den anderen Verkehrsteilnehmer große Geduld abverlangte. Circa 45 Minuten dauerte es bis sich die beiden Sturköpfe, mit Hilfe von Polizeibeamten, einigten und der Verkehr wieder normal fließen konnte.

Verletzter nach Vorfahrtsfehler in Hermsdorf

Verletzt wurde Donnerstagabend eine 51-jährige Fahrerin eines VW in der Kreuzung der Hermsdorfer Schulstraße. Ein 20-jähriger Fahrer eines Opel fuhr auf dem Schleifreisener Weg in Richtung Rodaer Straße. Ein VW kam aus Richtung Schulstraße und befand sich bereits im Kreuzungsbereich. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der VW wurde aufgrund dessen so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Brandserie in Jena-Nord: Mutmaßlicher Brandstifter bleibt vorerst in Haft

