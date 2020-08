Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Subaru knallt mit zu hohem Tempo ins Heck eines VW

Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr kam es zwischen dem Jagdbergtunnel und dem Lobdeburg-Tunnel in Jena zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten, darunter einem Schwerverletzten. Der Fahrer eines Subaru kam auf der linken Spur im 80er Bereich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit angefahren und stieß auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, einen VW Golf. Der Subaru-Fahrer knallte gegen die Mittelleitplanke und steuerte auf die rechte Fahrbahn. Dort kollidierte er mit einem weiteren Fahrzeug.

„Wir wollten gerade meine Tochter vom Flugplatz in Leipzig abholen“, sagte der Mann aus Arnstadt. Dazu kam er nicht. Zwischen dem Jagdbergtunnel und dem Lobdeburg-Tunnel krachte ihm am Donnerstagmorgen, kurz nach 10 Uhr, ein Fahrzeug von hinten in seinen VW. „Ich war auf dem linken Fahrstreifen. Ich hatte meinen Tempomaten eingeschaltet. Der Fahrer hinter mir muss aber deutlich schneller gewesen sein als die erlaubten 80 Stundenkilometer“, sagte er. Der Unfallverursacher, ein Subaru-Fahrer mit Kennzeichen „SM“ für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen, krachte nach dem Auffahrunfall nach links in die Mittelleitplanke. Danach verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und scherte nach rechts aus und erwischte noch einen weiteren VW mit zwei Insassen, die auf den Weg von Weimar nach Riesa waren. Der Fahrzeugführer des Subaru war in Folge des Unfalls in seinem Auto eingeklemmt. Er wurde mit schweren Verletzungen in die Jenaer Klinik gebracht, genau wie die Beifahrerin des Fahrzeuges aus Arnstadt. Die Verletzten konnten vor Ort schnell behandelt werden, da ein Krankenwagen im Rückstau stand.