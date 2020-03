Jenas Kommunalpolitiker befinden sich im Krisenmodus: Der Hauptausschuss tagte am Montag unter freiem Himmel, wobei die Mitglieder auch den notwendigen Sicherheitsabstand einhielten. Der Schnappschuss stammt vom FDP-Fraktionsvorsitzenden Alexis Taeger.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Suche nach Krisenmodus für Jenaer Stadtrat

Erstmals in der jüngeren Geschichte des Jenaer Stadtrates muss die Sitzung am Mittwoch ersatzlos ausfallen. Festgelegt wurde das bei einer bemerkenswerten Sitzung des Hauptausschusses. Die Mitglieder trafen sich nicht in einem der Beratungsräume der Stadtverwaltung, sondern unter freiem Himmel.

Bei der Absage der Stadtratssitzung hatten die Mitglieder auch im Blick, dass viele Stadträte bereits im Rentenalter erreicht haben und demnach zu den Risikopersonen gehören. Noch letzte Woche war geplant, die Sitzung in etwas kleinerem Rahmen abzuhalten. Dabei sollte die Geschäftsordnung für einen Krisenmodus geändert werden. Doch mit 46 gewählten Mitgliedern und weiteren Teilnehmern der Verwaltung hätte das Gremium eine unter den heutigen Bedingungen mehr als kritische Größe erreicht. Der Stadtrat sucht nach Wegen, um seine Handlungsfähigkeit trotz Corona zu sichern. Im Hauptausschuss ging es um technische Lösung wie eine Videoschalte, die aber zur verbindlichen Entscheidungsfindung nicht taugt, weil das so in der Thüringer Kommunalordnung nicht vorgesehen ist. Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) will die Arbeit des Stadtrates über einen sogenannten Sonderausschuss sichern. Der hätte im Prinzip – mit wenigen Ausnahmen – alle Dingen entscheiden können, „die nicht länger hinausgeschoben werden können“, weil sonst Nachteile für die Stadt drohen. Der OB schrieb den Stadträten: „Ich fordere Sie eindringlich auf, der Bildung des Sonderausschusses zuzustimmen.“ Stadtratsvorsitzender Jens Thomas (Linke) macht auf Grenzen des Umlaufverfahrens aufmerksam: „Um das so auf den Weg zu bringen, müssten alle Stadträte zustimmen.“ Stadtentwicklungsausschuss-Chef Guntram Wothly (CDU) sagte, dass er sich nicht vorstellen könne, dass ganz harte Themen wie zum Beispiel die Eichplatzvergabe im Sonderausschuss entschieden werden könnten. Auch für den Fall, dass der Stadtrat kein Notgremium bildet, könnte die Verwaltung unaufschiebbare Entscheidungen per Eilentscheidung treffen. Diesen Modus galt bisher während der Sommerpause. Der Ferien-Modus wird nach Auffassung des Rechtsamte der aktuellen Lage aber nicht gerecht.