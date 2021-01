Südliches Saaletal rüstet seinen Internetauftritt auf

Die Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal (VG) verändert ihr Antlitz – zumindest im Internet. Nach 20 Jahren ist die Website www.vg-suedliches-saaletal.de modernisiert worden. „Die alte Seite war nicht schön und nicht zweckmäßig”, sagt VG-Vorsitzende Silvia Voigt. In der Corona-Zeit habe sich dies besonders gezeigt: Die angezeigten Informationen seien unübersichtlich dargestellt gewesen, sodass selbst Farbkorrekturen und Anfettungen wenig halfen.

Mit der neuen Website erhielten nun auch Mitarbeiter in den einzelnen Ämtern die Möglichkeit, Information schnell einzupflegen. Früher sei meist nur die Systemadministratorin greifbar gewesen, um das vorzunehmen. „Wir wollen auf kurzem Weg inhaltlich mehr einbringen”, sagt Voigt. „Die Hoffnung ist, dass ein attraktiver Auftritt mehr genutzt wird.”

Onlinezugangsgesetz verpflichtet zu besserem Service

In einzelnen Menüpunkten der Website können Nutzer Informationen zur VG-Verwaltung sowie zu den 16 Mitgliedsgemeinden erhalten. Hinterlegt sind die gültigen Satzungen und Gebührenordnungen. Neu ist zudem die Rubrik „Bildung”, in der die einzelnen Kindergärten im Gebiet aufgelistet sind und die Höhe der Elternbeiträge. Noch mit Informationen angefüttert werden müssen die Unterrubriken „Wohnbauflächen” oder „Gewerbegebiete”, wobei bekanntlich freie Bauplätze auch im Jenaer Umland rar sind.

Perspektivisch muss die Verwaltungsgemeinschaft ohnehin technisch aufrüsten. Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet Kommunen, ihre Verwaltungsleistungen bis 2023 auch online anzubieten. Ein Ratsinformationssystem für Bürger und gewählte Kommunalpolitiker, wie es auch für den Kreistag auf der Seite des Landratsamtes verfügbar ist, fehlt derzeit. „Ein Fördermittel-Antrag wurde schon vor Längerem gestellt, aber nie bewilligt”, sagt Voigt. Nun versuche man, in Gesprächen mit der Stadt Kahla und den Verwaltungen Uhlstädt-Kirchhasel sowie dem Schwarzatal das Vorhaben voranzutreiben. Um Zugriff auf einen Fördermitteltopf zu erhalten, müsste in einem Verbund eine größere Anzahl von Einwohner vorgewiesen werden, erklärt Voigt.

Zukunftsmusik ist derzeit auch die elektronische Aktenführung in der Verwaltung des Südlichen Saaletals, weshalb die Mitarbeiter nur bedingt im Homeoffice arbeiten könnten. Mitarbeiter seien daher durch Trennwände oder in verschiedenen Zimmern voneinander separiert, sagt Voigt, „oder sie arbeiten im Wechselschichtsystem, ein Kollege kommt vormittags, der andere nachmittags. Wir müssen alles tun, um die Verwaltung am Laufen zu halten.” Bürger selbst sind dazu angehalten, erst nach vorheriger Terminvereinbarung ins Amtsgebäude zu kommen. Eine Onlinetermin-Vereinbarung „wird kommen“, sagt Voigt, aber derzeit mussten andere Baustellen bereinigt werden.

Ab Juni gemeinsames Einwohnermeldeamt in Kahla

Eine sichtbare Baustelle befindet sich im Erdgeschoss, dort geht die Umgestaltung des Bürgerbüros in die finale Phase. Voraussichtlich ab Ende Februar können die Räume betreten werden, wo denn auch Einzahlungen über einen neuen Kassenautomaten möglich werden.

Das Bürgerbüro in der Bahnhofstraße ist ab 1. Juni nicht nur Anlaufpunkt für die Einwohner in den Gemeinden im Südlichen Saaletal, sondern auch für Kahlaer. Beide Verwaltungen hatten im Vorjahr die Zusammenlegung des Einwohnermeldeamtes besiegelt. Angelegenheiten, die Pass oder Personalausweis betreffen, werden dann nicht mehr im Kahlaer Rathaus bearbeitet. Im Gegenzug gliedert voraussichtlich zum Jahresende die Stadtverwaltung das VG-Standesamt im Rathaus ein.

www.vg-suedliches-saaletal.de/